Sora Aurei Ion, scrisoare emoţionantă pentru familia Alexandrei: „Îmi cer iertare”

Sora Aurei Ion a trimis o scrisoare emoționantă pentru famiia Alexandrei, adolescenta de 15 ani care a fost ucisă de Gheorghe Dincă, prin care își cere iertare că nu a reușit să învingă sistemul.

„ÎMI CER IERTARE DOMNULE CUMPĂNAȘU!

Domnule Cumpanașu, îmi cer iertare pentru că nu am reușit să înving sistemul corupt din România!

La data de 20 ianuarie 2014 sora mea, Aura Ion, murea înghețată, după ce aeronava cu care se deplasa s-a prăbușit în Munții Apuseni. Autoritățile nu i-au localizat: STS-112, Romatsa, SRI. MApN-ul nu a vrut să ridice pentru misiune elicopterul PumaSocat. Am avut aceeași reacție pe care o aveți dumneavoastră acum: cine este vinovat să plătească!

M-am implicat în dosarul anchetei penale, dar procurorii militari au început să distrugă și să falsifice probe din dosar, au refuzat să administreze probe relevante solicitate - de exemplu expertiza pentru localizare STS, iar acolo unde nu au avut ce să facă au interpretat după bunul plac. În final, pentru STS-112, SRI, Smurd și MApN au emis o soluție de clasare deși toate aspectele invocate de noi se încadrează la siguranța națională a României. Concluzia: Romania este condusă de un grup mafiot.

Urmările: am rămas singură în lupta mea cu sistemul corupt, eu împreună cu familia și cu avocata noastră; în rest...televiziunile (unele, nu toate) au primit interzis să mai prezinte informații despre anchetă; am fost denigrată eu și familia mea; a fost denigrată și pătată memoria Aurei despre care s-au făcut afirmații mincinoase; l-am angajat pe expertul aviatic Șerban Dumitru să-mi fie expert parte în dosar - mi-a luat banii și apoi nu a vrut să mă mai reprezinte; zeci de persoane și-au oferit așa-zisul ajutor pentru ca, apoi, să dea bir cu fugiții; nici victimele nu au mai vorbit...presiuni, intimidări... avocata familiei, Laura Beleca, a fost convocată la Baroul București “gratuit”, fără niciun motiv real, a primit control A.N.F., a fost denigrată de către Arafat Raed și, cu toate acestea, este singura care a ramas alături de noi.

Iată, pe scurt, o parte din repercusiunile faptului că mi-am permis să îmi cer drepturile și să cer sancționarea celor răspunzători de moartea surorii mele.

Voi continua această luptă, voi duce la bun sfârșit ceea ce am început! Chiar dacă mă vor arăta cu degetul, întrebându-mă ce mai vreau, chiar dacă voi fi singură ca și până acum. Da, am fost acuzată că vreau bani. Nu, nu vreau bani! Am luptat pentru ca să nu se repete. Din păcate, s-a repetat!

Îmi cer iertare Alexandrei și familiei ei pentru că nu am reușit să atrag răspunderea celor ce se fac vinovați de intervenția din Apuseni! Dacă reușeam, astăzi, cu siguranță autoritățile statului ar fi acționat prompt. Îmi cer iertare!”, scrie Mariana Ciucă.