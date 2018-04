Superstiții de lux! Obiceiurile bizare ale milionarilor români

Au bani de se plictisesc. La propriu. Pot cumpăra orice, oricând. Milionarii noștri au niște gusturi cât se poate de bizare. De la haine de lux până la mâncăruri sofisticate, dar mai au ceva.... superstiții. Superstiții de bogați.

Fostul tenismen Ion Tiriac este in continuare cel mai bogat roman cu o avere de 1,8 miliarde de euro. Poreclit “Contele Dracula” miliardarul a fost considerat adesea un tip bizar din cauza obiceiurilor sale ciudate. Lui Tiriac ii plac paharele. Nu, nu cele pline, ci cele goale. Fostul sportiv mânca sticlă la petreceri sau la diferite mese sofisticate cu prietenii. Si nu este singura ciudatenie. Inainte de ’89 obisnuia sa-si salute prietenii cu o lovitura de cap in figura. “Este un salut vechi romanesc”, explica afaceristul atunci cand era intrebat despre semnificatia gestului.

Gigi Becali este credincios pana in maduva oaselor. Patronul stelist este si el unul dintre milionarii Romaniei, insa in afara de investitiile in fotbal si in imobiliare, Gigi doneaza des multi bani bisericii. ″Toata averea mea o investesc in banca Cerului″ spune el mereu. Sa nu uitam insa ca machedonul este intotdeauna la 4 ace si ca are toate costumele facute numai pe comanda. 30.000 de euro a platit doar pentru 7 dintre ele.

Si daca tot vorbim de sport, nou intrata in topul milionarilor este Simona Halep. Numarul 1 mondial in tenis are o avere de 22 de milioane de euro. Machidoanca a recunoscut de curand ca are cateva superstitii. Nu intra pe teren niciodata cu piciorul stang, nu poarta talismane si… “Nu se atinge nimeni de geanta mea si nici de rachete. Doar antrenorul”, a recunoscut sportiva.

"Miliardarul de la Zimnicea" Ioan Niculae este caracterizat drept un om de afaceri controversat, cunoscut pentru extravagantele sale. Spre exemplu, miliardarul a platit 40.000 de dolari pentru a ucide un elefant, dupa care alti 50.000 pentru a-l impaia. Sa nu uitam nici de petrecerea exclusivita pe care a dat-o pe o plaja din Venus anul trecut. Si-a sarbatorit ziua de nastere cu lautari intr-un cort pe nisip fara sa-i pese nici pe cine deranjeaza dar nici cat ii va lipsi din conturi.

Printre cei mai bogati romani se numara si oameni de afaceri controversati cum ar fi si Puiu Popoviciu. Discret din fire, fiul fostei croitorese a Elenei Ceausescu, Popoviciu a fost intotdeauna elegant, consumator de produse de lux, dar nu s-a ferit sa declare ca ii plăcea mult sa manance casul pe care i-l aducea frecvent un taran de la Sibiu. Poate ca si acum i-ar placea, doar ca din cauza problemelor penale a fugit din tara.