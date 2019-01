Surse: USR și PLUS, listă comună la europarlamentare

USR și partidul lui Cioloș vor merge pe liste comune la alegerile parlamentare. Surse au declarat pentru Antena 3, că lista ar fi deschisă de Cioloș, urmat de Cristian Ghina.

Preşedintele USR, deputatul Dan Barna, a susținut că în situaţia în care partidul său se va alia cu PLUS, va câştiga alegerile europarlamentare, în caz contrar, consideră că USR se va clasa pe locul doi la acest scrutin, după PSD.

USR şi PLUS vor anunţa în 2 februarie dacă vor candida pe o listă comună la europarlamentare, a declarat Dan Barna duminică.

"USR este într-un proces de negociere cu partidul PLUS şi probabil până la finalul săptămânii viitoare, în următoarele zile, vom avea o decizie dacă vom merge pe listă comună la europarlamentare sau vom merge separat. Pot să vă asigur că în situaţia în care această negociere va avea un rezultat pozitiv şi vom avea o listă comună, această posibilă alianţă are toate şansele şi va câştiga fără îndoială alegerile europarlamentare. (...) Sâmbăta viitoare, pe 2 februarie, va avea loc un comitet politic la USR şi de asemenea este un consiliu naţional la PLUS, în care se va lua o decizie într-un sens sau altul de către forurile statutare ale partidelor. Practic, sâmbăta sau duminica viitoare vom avea un răspuns referitor la strategia electorală pentru europarlamentare", a spus Dan Barna, într-o conferinţă de presă.