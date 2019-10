Tamara Buciuceanu a murit marți după-amiază, la vârsta de 90 de ani. Printre ultimele interviuri acordate, marea doamnă a teatrului românesc vorbea despre sacrificiile pe care le-a făcut în viața sa.



”Am sacrificat sănătatea. Până la 81 de ani nu mă durea aproape nimic, după care, încet, încet au început toate să scârțâie. Dar e normal, nu suntem nemuritori. Am mai sacrificat timp, mult timp. Dar mi-a plăcut să fie liniște acasă și să fiu gospodină. Pe timpuri, la TVR 1, aproape un an de zile am dat rețete și au fost foarte bine primite. Curcanul meu era cu totul deosebit. Timp de zece ani am fost și actrița Operetei, câțiva ani la Teatrul Tănase. Sunt fericită pentru au scris câțiva oameni: „iată, o actriță totală”. Am fost foarte mulțumită. Cea mai mare bucurie a unui artist este să îți aduci aminte de el. Nu să îi spui: „Vai, succes, vaai, mă bucur”. Ci să îi zici: „Mi-am adus aminte de tine.” Exact ce au făcut acum Tudor și Oana Giurgiu, care mi-au spus că transmit multă energie și se simt foarte bine cu mine.”, spunea actrița într-un interviu acordat capitalcultural.ro.

Rolul care a consacrat-o pe marea artistă: