Tragedie în Balș. Un bărbat a fost spulberat de o mașină, după ce acesta a trecut prin loc nepermis

Un bărbat în vârstă de 71 de ani a fost accidentat mortal, miercuri, în timp ce ar fi traversat prin loc nepermis strada Nicolae Bălcescu (DN 65 ) din Balş, aceasta fiind artera rutieră care traversează localitatea şi este cea mai aglomerată din oraş.



Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ ) Olt, Cristian Grigorescu, bărbatul de 71 de ani, care ar fi traversat strada prin loc nepermis, a fost acroşat de un autoturism condus de un tânăr de 18 ani.



"Un bărbat în vârstă de 72 de ani din oraşul Balş, în calitate de pieton, ar fi traversat prin loc nepermis şi fara să se asigure strada Nicolae Bălcescu, fiind acroşat de un autoturism condus de un tânăr de 18 ani din oraşul Balş. În urma impactului, bărbatul de 72 de ani a decedat. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă. Şoferul nu se afla sub influenţa alcoolului", a spus Grigorescu.



Pe strada Nicolae Bălcescu din Balş se produc în fiecare an accidente rutiere mortale, victime fiind atât pietoni care traversează prin loc nepermis cât şi persoane aflate în maşini, în condiţiile în care pe această stradă sunt nevoite să treacă toate vehiculele care vor să ajungă spre Craiova sau spre Slatina, iar oraşul nu are centură ocolitoare.



Pentru fluidizarea traficului din Balş a fost pus în funcţiune în iulie un sistem de semaforizare, însă traversarea oraşului durează în continuare câteva zeci de minute sau chiar mai mult în anumite zile.