Traian Băsescu, despre creșterea pensiilor și salariilor: Atâta minte au, atâta fac. Se dublează dublarea dublării

„Este evident că sunt într-o competiție a demagogiei, în care nu-i interesează dacă statul are sau n-are bani, totul e să poată spune ”eu am dat” sau ”eu am vrut să dau”. E aceeași teorie din anii 1990 care devine, din păcate, tot mai puternică: să cumperi voturi din bani publici. Asta e tendința și la mărirea pensiilor și la aceste alocații. Repet: trebuie create condiții mamei și nu mărite alocațiile pentru copii, că nu trebuie să intrăm într-o competiție cine face mai mulți copii. Oricum unii o pierd.

La anul se dublează dublarea dublării. Ce vrei? Atâta minte au, atâta fac. Prea puțini se gândesc la viitorul copiilor. Ăsta nu e gând la viitorul copiilor să le dublezi alocația, ci să faci autostrăzi, să refaci sistemul de irigație a țării, să construiești spații de depozitare pentru legume și fructe, să nu mai stea cu ele la marginea drumului, să nu se mai întrebe toți deștepții de ce marile magazine nu iau produse românești. ”, a declarat Traian Băsescu