Udrea cere suspendarea pedepsei cu închisoarea

Încurajată de eliberările din ultimele ore, Elena Udrea face şi ea o încercare de a îşi suspenda executarea pedepsei.

Avocatul Elenei Udrea, Veronel Rădulescu, a depus o cerere la ICCJ prin care solicita preschimbarea termenului la care ar urma să se judece contestatia in anulare, urmând a se dezbate, in prima faza, cererea de suspendare a executarii pedepsei.

"Facem o mișcare normala. Am facut o cerere de preschimbare de termen in dosarul Elenei Udrea si am justificat o pe urgenta privind solutionarea cauzei avand in vedere inechitatea creata ca urmare a pronuntarii in alte cauze. Avand in vedere ca DNA a solicitat dosarul de fond al cauzei pe 3 dec,ICCJ a inaintat cu celeritate pe 4 decembrie. Pe 18 decembrie,ICCJ a solicitat sa fie restituit dosarul pentru a fi judecat pe 19. DNA nu a inteles sa se supuna dispozitiilor instantei si chiar procurorul de sedinta a cerut amanrea cauzei pentru lipsa dosarului. Mi se pare ca acest aspect e unul foarte grav. Dosarul solicitat e o veritabila fapta de obstructionare a justitiei. Tocmai ICCJ, care e chemata de lege sa asigura aplicarea unei practici unitare, in cele trei completuri a pronuntat solutii diferite, in doua dintre ele a fost amanata, dosarul nostru si cel al lui Breazu, iar la Completul 2, instanta a dat o solutie de admitere in principiu de suspendare si punere in libertate", a declarat Veronel Rădulescu la ICCJ.