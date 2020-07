Mărturia unei românce care urma să ajungă în Grecia cu avionul: ''Am fost testaţi toţi şi am fost izolaţi la hotelul la care noi plătisem vacanţa!''

O româncă a vobit în exclusivitate în direct la Antena 3, prin ce a trecut până să ajungă pe insula Mykonos.

''În avion a trebuit să completăm un formular pentru COVID toţi pasagerii. După ce am ajuns în Atena, am fost rediectionaţi către punctele de testare COVID absolut toţi românii. Din cauza acestei testări am şi pierdut avionul pe care îl aveam la ora 13. Noi ajunsesem la ora 12 în Antena, la ora 13 urma să plecăm către Mykonis. Am ratat zborul, l-am luat pe următorul la 4 şi jumatate.

Noi românii am fost testaţi toţi şi nişte prieteni de familie din Olanda care au venit dintr-o ţară cu risc, ei nu au fost absolut deloc testaţi. Am fost izolaţi la hotelul la care noi plătisem vacanţa'', a spus femeia plecată în vacanţa în Grecia.