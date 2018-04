Un escroc celebru cere să fie închis în România: ”Cu legile astea noi, scapă în doi ani jumate“

Foto: captura Youtube

Ionel Sandner, zis Ionelaş Cârpaci, condamnat la şapte ani şi două luni de închisoare şi dat în urmărire internatională după ce a fugit în Germania pentru executarea pedepsei, s-a întors în România şi a cerut să execute pedeapsa aici.

Potrivit adevarul.ro, luni dimineaţa, Ionelaş Cârpaci s-a întors în România şi s-a predat poliţiştilor în Vama Cenad, cerând să execute pedeapsa în România.

”El s-a hotărât să se predea pentru că autorităţile germane….Noi ne chinuim de un an să îşi înceapă acolo pedeapsa şi ei tot nu vor să recunoască pedepsele ce s-au dat aici. Au zis că vor ei să facă din nou verificări şi prostii din astea. Şi asta era să dureze încă vreo doi – trei ani. Şi am zis că nu are rost, e timp pierdut. Mai bine face aici cât are de făcut şi ceau. S-a predate singur, nu a fost prins. Eu l-am adus cu maşina la vamă. Am vorbit la judeţ înainte de aia, am zis că vine, s-a pregătit tot, frumos, elegant. Nu a fost prins. A venit singur, nesilit de nimeni”, a declarat Nelson Cârpaci.

Întrebat de ce îl deranja să aştepte finalizarea procedurilor pentru a executa pedeapsa în Germania, Nelson Cârpaci a declarat că „dacă ai o pedeapsă, trebuie făcută, că e acuma sau mai târziu, tot trebuie făcută”.

Fiul lui Cârpaci a declarat că Ionelaş Cârpaci şi-a făcut şi un calcul cu perioada pe care ar urma să o petreacă în închisoare. „Cu legile astea noi ce s-a dat în doi ani jumate – doi ani şi şapte luni scapă”, a mai declarat Nelson Cârpaci.