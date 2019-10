Un exercițiu de matematică de clasa a IV-a a creat nebunie printre părinți. S-a lăsat cu excluderi din grupul de pe Whatsapp

foto- Pexels

Un exercițiu de matematică de clasa a IV-a a creat o adevărată nebunie printre părinți. Aceștia au avut discuții aprinse, care s-au lăsat chiar cu excluderi din grupul de pe Whatsapp.

Povestea a fost făcută publică de o jurnalistă din Craiova. „GRUP PĂRINŢI Whatsapp - ÎNTÂMPLARE REALĂ Via @Andrei Pogăciaş”, a scris Ramona Săseanu pe pagina sa de socializare înainte să publice discuţia dintre părinţii unor elevi de gimnaziu.

Totul a pornit de la o testare la matematică. Mai exact, de la un exerciţiu care a dat bătăi de cap nu numai copiilor, ci şi părinţilor. Un singur părinte a încercat să oprească discuţia şi să le explice celorlalţi că dascălul avea dreptate. Nimeni, însă, nu a acceptat, iar când omul a insistat şi a vrut să le spună din nou că ei sunt cei care greşesc, a fost dat afară de pe grupul de whatsapp al clasei.

„Mama 4: Exerciţiul de de la lucrare cum vi se pare? 2+2×2-2×2=? Mama 5: E banal. Mama 4: Mie mi se pare ambiguu pentru un copil. Mama 1: 12 e raspunsul. Mama 4: Ce v-am spus? Greşit. Aşa mi-a dat şi mie. Mama 1: Cum să fie greşit doamnă? Am calculator la telefon 2+2=4 apoi înmulţeşti cu 2=8 minus 2=6 ori 2 egal 12. Tata 2 (soţul Mamei 1): Chiar acuma e la calculator şi face. Mama 4: Răspunsul la şcoală corectat cu roşu e 2. Mama 1: Poate a mâncat doamna un 1. Tata 5: Raspunsul e 2. Este vorba de ordinea operaţiilor. Tata 2: Alo domnu’ medic ce operaţi? Nu auziţi că nevastă mea e cu calculatorul de pe telefon în faţă! Tata 5: Am facut muulta matematică, sunt inginer. Mama 1: Ce inginer vă cred că sînteţi inginer dar aşa inginer? face-ţi cu calculatorul. Mama 4: Eu v-am zis că ambigiu. So dacă e ambiguu e normal sa se depunctezeee? Mama 1: Nu e normal. cât ia depuntat? Mama 4: 0,5 puncte. Mama 1: Nu e normal ar trebui să vorbim cu ea”, scrie adevarul.