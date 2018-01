Un jurnalist Antena 3 a văzut un om pe punctul de a muri înghețat și i-a sărit în ajutor. Ce a urmat însă este de-a dreptul incredibil

Un jurnalist Antena 3 a povestit ce i s-a întâmplat în prima zi din 2018. În timp ce ieșise la alergat, bărbatul a văzut un om intrat în apele Bahluiului din Iaşi. Este vorba de Alex Nedea, reporter la emisiunea În premieră.

Când și-a dat seama că bărbatul care era băut poate muri, acesta s-a gândit să-i acorde primul ajutor până la sosirea salvării pe care o chemase.

„L-am târât cu forţa cât mai departe de apă, am pus geaca mea pe el şi l-am frecat în zona toracelui cum m-am priceput și eu, să îi pun sângele în mişcare. Aşa am crezut că e bine. Habar nu aveam. Apoi am sunat la 112. Am zis cât se poate de explicit că e o urgenţă, că omul stă de mult timp ud din cap până în picioare, iar afară erau cel mult 4 grade Celsius. Le-am zis că, din ce spune pacientul, pare o tentativă de sinucidere. Mi s-a zis să aştept că trimit o salvare. Pe care aveam să o tot aştept.

Am încercat să îl ţin de vorbă. Mirosea a alcool. Din puţinele cuvinte pe care mi le-a zis, am înţeles că voia să se omoare pentru că exact în acelaşi loc, cu câteva zile înainte, murise fratele lui, fix în acelaşi fel. Ar fi fost mai întâi bătut şi apoi aruncat în apă. L-am întrebat de părinţi. Mai avea doar mamă. I-am zis să se gândească la ce o să simtă mama lui dacă va afla că i-a murit şi celălalt fiu la câteva zile distanţă.

Poliţia a venit neaşteptat de repede. Cum l-au văzut pe cel de jos, l-au şi recunoscut:

– Ia zi, uăi, voiai să te duci după frate-tu?!, îl ia unul dintre ei din prima.

Apoi îi cere buletinul. Tipul era îngheţat şi abia mai mişca, dar de prezentat buletinul tot trebuia să îl prezinte în fața organului abilitat. Ar mai fi urmat, probabil, să îl pună să scrie pe loc şi o declaraţie pe proprie răspundere, un proces verbal şi plus vreo două formulare tip. Eu îi atrag atenţia polițistului că omul e pe moarte. Fără să verifice dacă e rece sau nu, fără nici să se aplece măcar să îl vadă mai bine, decretează:

– Nuuu, nimica, e beat”, scrie Alex Nedea pe recorder.ro.

Alex Nedea este reporter al emisiunii În Premieră de la Antena 3 și câștigător a două premii Superscrieri în ultimii ani.