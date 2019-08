Un martor rupe tăcerea despre Gheorghe Dincă: M-a întrebat ce grupă sanguină am. Avea cuțitele așezate în curte

Un bărbat a povestit cum a ajuns în curtea criminalului din Caracal, după ce mașina lui avea probleme. Martor a povestit că s-a îngrozit căna văzut mai multe cuțite în curte și i s-a părut foarte ciudat dialogul pe care l-a avut cu acesta.



”Am fost. Am văzut și cuțitele alea. Mi se zbătea ochiul, așa îmi făcea! M-a întrebat de grupa sanguină. Mi-a zis: ”Ce grupă sanguină aveți?”, zic ”0,1”, ”Și ce vârstă? Ați fi de o vârstă cu mine”, a zis el. ”Domnule, merg în 66 de ani, am ieșit la pensie. Tot mi se zbătea ochiul de îmi sărea din cap! Păcat că nu am putut să le număr și nu vreau să exagerez. Erau ori peste 10, ori cel puțin 8 sau 9. Erau afară! Vă spun sincer, am transpirat imediat!”, a spus martorul pentru un post de televiziune.