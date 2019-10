Un sibian și-a răpit fosta iubită și a băgat-o cu forța în mașină, dar fata a reușit să scape și a sunat la 112. Ce au descoperit polițiștii când l-au reținut pe bărbat

Un tânăr de 26 de ani a fost reţinut pentru lipsire de libertate în mod ilegal, după ce şi-a forţat fosta prietenă să urce în maşina lui, fata revenind acasă după aproximativ o oră, afirmând că bărbatul i-a dat drumul, potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu remis, joi, Agerpres.



Tânărul se afla sub influenţa amfetaminelor miercuri, în momentul în care a comis fapta, spun poliţiştii.



"La data de 02.10.2019, în jurul orei 20,35, un sibian a sesizat prin SNUAU 112 faptul că fiica sa de 19 ani ar fi fost forţată de fostul concubin să intre în maşina acestuia, plecând împreună într-o direcţie necunoscută. La faţa locului s-a deplasat imediat o echipă operativă care, în urma primelor verificări efectuate, a stabilit faptul că, în momentul în care tânăra ieşea dintr-un magazin din municipiul Sibiu, bărbatul ar fi luat-o cu forţa şi ar fi introdus-o în maşina sa. În acelaşi timp au fost declanşate procedurile specifice în cazurile lipsirilor de libertate în mod ilegal, alarmarea efectivelor, informări, comunicări şi schimburi de date, darea în consemn a autoturismului, inclusiv în atenţia judeţelor limitrofe", se arată în comunicatul IPJ Sibiu.



Potrivit sursei citate, bărbatul i-a dat voie tinerei să coboare din maşina sa după aproximativ o oră şi astfel s-a putut întoarce acasă.



"În jurul orei 21,45, am fost informaţi cu privire la revenirea la domiciliu a tinerei, care a declarat că fostul său concubin i-a permis să coboare din maşină, iar în toată această perioadă s-a aflat în autoturismul său pe care l-a condus pe DJ106 spre localitatea Agnita. Coroborând informaţiile primite de la tânără cu rezultatele obţinute în urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate de către poliţiştii sibieni, în scurt timp pe str. Ştefan cel Mare a fost depistat autoturismul şi bărbatul suspectat de săvârşirea acestei fapte", se precizează în comunicatul IPJ Sibiu.



În urma testării cu aparatul drugtest, poliţiştii au constatat că bărbatul consumase amfetamină.



Tânărul şi-a urmărit fosta prietenă şi când aceasta a ieşit dintr-un hypermarket din municipiul Sibiu, "a prins-o de mâini şi cu forţa a introdus-o în autoturismul său."



Poliţiştii au mai stabilit că tânărul este cercetat penal într-un dosar pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi furt calificat, după ce, luni seara, şi-a urmărit fosta iubită în trafic, a obligat-o să oprească maşina pentru a purta o conversaţie şi a profitat de geamul portierei din dreapta faţă lăsat întredeschis pentru a-i lua telefonul pe care l-a aruncat în stradă sub o maşină. În momentul în care tânăra a coborât pentru a şi-l recupera, a lovit-o cu palma peste faţă şi peste mâna în care ţinea telefonul, conform IPJ.



Bărbatul va fi prezentat joi Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu cu propunere de arestare preventivă.