Un șofer de TIR a fost la un pas de moarte în Cluj. Minunea care l-a salvat

Situaţie critică în Cluj, un un şofer de TIR a rămas cu mâna blocată sub camion. Doar o minune l-a salvat, căci nimeni nu îl vedea pe acesta. În cabina camionului se afla fiica lui, în vârstă de cinci ani, care se juca.

Bărbatul a avut mare noroc cu un echipaj de pompieri care ieşise din tură. Bărbaţii l-au văzut şi au mers de urgenţă pentru a-l ajuta, scrie monitorulcj.ro.

"In dimineata zilei de azi, plt.maj. Rus Ioan, plt.maj. Jianu Radu, plt.maj. Incze Andrei, plt.maj. Salcudean Ovidiu, au iesit din tura de serviciu, Garda Baisoara.. Serviciul nu fusese usor, ei avand mai multe interventii ca urmare a fenomenelor meteo din ziua precedenta. Pe drum spre casa, la iesire din Buru spre Cornesti, pe partea dreapta a carosabilului stationa un autotren incarcat. Au oprit pentru a acorda prioritate de trecere vehiculelor care circulau din sens invers. In acel moment au observat in partea lateral dreapta a autotrenului doua picioare care faceau miscari atipice, indicand o stare de panica. Era soferul camionului care avea o mana prinsa in zona suspensiei spate a autotrenului. Colegii au sesizat instantaneu situatia de urgenta. Soferul incercase sa repare ceva la suspensia spate si o mana i-a fost prinsa intre perna de aer si un suport metalic. Statea deja de mai bine de jumatate de ora prins.



Colegii au trecut la actiune, au eliberat presiunea din perna de aer, si, cu ce au avut la indemana, au reusit sa-l elibereze pe sofer. Intre timp au sunat pentru ajutor la 112. Persoana ranita a fost preluata de o ambulanta SAJ si acum este in afara oricarui pericol.

Situatia fusese disperata pentru sofer pentru ca era aproape imposibil de observat de pe partea carosabila, cu atat mai mult cu cat fetita acestuia, in varsta de 5 ani, se afla in cabina autocamionului jucandu-se. Astazi a fost o fetita norocoasa! Tatal ei a fost salvat de pompierii de la Garda Baisoara! Este 1 iunie! LA MULTI ANI TUTUROR COPIILOR!", este povestea spusă de cei de la ISU Cluj.