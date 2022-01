Unul dintre cei mai de succes antreprenori români renunţă la business pentru un post de bugetar: "Este o obligaţie morală, un gest de recunoştinţă faţă de comunitate"

Daniel Metz, unul dintre primii antreprenori IT din Cluj, preşedinte al Consiliului de Administraţie al unei companii cu peste 1.000 de angajaţi, renunţă la business pentru a angaja la Universitatea Babeş-Bolyai pe un post de lector plătit cu circa 3.000 de lei net.

Antrepenorul va participa, în 3 februarie, la concurs pentru un post de lector pe perioadă determinată de 1 an la Facultătea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Departamentul de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor în Limba Germană de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, notează Adevărul. Din datele de până acum, Daniel Metz va concura singur pentru postul respectiv.

„Din 2017, am început să predau la Universitatea Babeş-Bolyai, în calitate de cadru didactic asociat. Acum, după ieşirea mea din rolul de lider executiv al unei companii de succes, am decis să fac pasul următor. Acela de a candida pentru un post de cadru didactic titular. În ultimul segment al activităţii mele profesionale, doresc să mă dedic carierei universitare. Este o obligaţie morală, un gest de recunoştinţă faţă de comunitatea în care am avut şansa de a scrie o poveste de succes”, a anunţat Metz pe blogul său.

De la IT la Doctor în Management “Magna Cum Laude”

Daniel Metz, fost CEO NTT DATA Romania, este Preşedinte al Consiliului de Administraţie NTT DATA Romania, din mai 2021. În 2000, a înfiinţat EBS Romania, care a fost cumpărată în 2013 de către compania japoneză NNT DATA. Între 2013 şi 2021 a fost CEO NTT DATA Romania SA. În prezent, aceasta se află în top 7 companii de IT din ţară, cu peste 2.000 de angajaţi.

Din 2018, este Doctor în Management “Magna Cum Laude”, titlu obţinut în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. Din 2020, Daniel Metz este membru al Comisiei Fundaţiei „Alma Mater Napocensis” (este o organizaţie independentă, non-guvernamentală, non-profit, cu profil cultural, social, ştiinţific, tehnologic şi de servicii, având ca unic fondator Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca) şi membru extern al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Academia Română – Filiala din Cluj-Napoca.

Ore de antreprenoriat pentru 3.000 lei lunar

Omul de afaceri a desfăşurat activităţi didactice la Linia Germană în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Facultatea de Matematică şi Informatică, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării.

El a predat cursuri la disciplinele: „Strategii de Afaceri”, „Antreprenoriat in IT”, „Inovare ITC in Guvernare”, „Cicluri de viata ale sistemelor software”, „Economia firmelor internationale”, „Cultura antreprenoriala”. Începând din 2021, Metz este cadru didactic asociat la Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu, în cadrul Facultîţii de Ştiinţe Economice şi Administrative, Departamentul Ştiinţe economice.

Metz va preda următoarele discipline: Antreprenoriat (în limba germană), Ciclul de viata al sistemelor soft (în limba germană); Economia firmelor internaţionale (în limba germană). El va avea circa 11 ore pe săptămână şi va fi remunerat cu aproximativ 3.000 de lei.