Viaţa bate filmul! Doi frați despărțiți la divorțul părinților s-au regăsit după 30 de ani, în Târgu Jiu

Unul dintre ei a avut şansa să afle adevărul, altul a fost minţit şi abandonat. Două suflete care s-au bucurat de revedere şi care promit că doar moartea o să îi mai despartă de acum înainte.

Robert și Eduard sunt doi frați pe care părinții i-au despărțit, însă povestea lor este un scenariu de film.

În urmă cu 30 de ani părinții s-au separat și au decis ca fiecare dintre ei să ia în grijă câte un copil.

Pe cel mare, pe Robert, în vârstă de 4 ani l-a luat în grijă tatăl.

Cel mic, de doar doi ani, Eduard, a căzut în grija mamei. Acela a fost momentul în care soarta a avut o întorsătură pentru fiecare.

"O mamă și o bunică şi-au abandonat la Poliția Târgu Jiu copilul, declarând că l-au găsit în gara Târgu Jiu şi nu știu cine este", Ghoerghe Zălog, directorul adjunct DGASPC Gorj.

Eduard nu a știut niciodată că are un frate.

"Exact acum, când am venit în concediu, au venit și cei de la investigații. Am fost lăsat undeva pe peronul de la gară și nimic mai mult nu ştiu. De atunci nici că am vrut să aflu mai multe'', spune tânărul.

Și dacă fratele lui, crescut de tată, nu l-ar fi căutat, Eduard nu afla niciodată asta.

"Nu mi-am făcut foarte multe așteptări, dar s-a adeverit să fie bine. Nu mi-a venit să cred. Sunt bucuros", mărturiseşte Robert.

Polițiștii au deschis o adevărată investigație pentru a-l găsi pe Eduard.

"Tânărul era de negăsit în bazele de date. Din verificări au stabilit că acesta ar fi fost abandonat de mamă și bunică. în gara din Târgu Jiu, în 1992. Se pare că acesta ar fi avut un semn particular pe care tatăl l-a recunoscut şi astfel au reuşit să dea de urma băiatului", a declarat Oana Vlăduţ, purtător de cuvânt IPJ Gorj.

Robert și Eduard s-au văzut pentru prima dată pe aeroportul din Oradea. Tatăl copiilor a fost martor la întâlnire.

Mama celor doi frați a decedat în urmă cu câțiva ani singura care trăiește este bunica lor, care a refuzat să colaboreze cu autoritățile.

Povestea celor doi frați a fost făcută publică pe pagina de Facebook a Poliţiei Române.