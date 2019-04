Vica Blochina, dezvăluire cutremurătoare despre Răzvan Ciobanu: Trebuia să fiu cu el în mașină. Știu că nu s-a simțit bine în seara aia

foto: Vica Blochina - Instagram

Vica Blochina a făcut dezvăluiri cutremurătoare, în exclusivitate la Antena 3, despre Răzvan Ciobanu.

”Eu nu am declarat nimic, am văzut tot felul de informații. Eu într-adevăr trebuia să mă întorc acasă. Am plecat spre Constanța și i-am lăsat mașina mea. El nu trebuia să vină la mare, a fost la mine acasă, mi-a făcut câteva ținute. Mi-a zis că a venit la mare și că abia așteaptă să vină înapoi. Mi-a zis că a venit cu o mașină mare. I-am spus că plecăm împreună. L-am sunat la 1:00, mi-a spus că nu a gîsit mașină și că nu știe ce să facă. Dacă el mă suna până în ora 18:00 eu veneam cu el. La 20:00 m-a sunat și nu i-am răspuns, i-am dat doar mesaj să vină a doua zi cu mine, de la 21:30 nu a mai dat nimeni de el. Nu a mai vorbit cu nimeni. Răzvan îl aștepta pe prietenul lui să vină la mare să îi dau brățara. Știu că el nu s-a simțit bine la club. Nu știu ce s-a întâmplat de fapt. Știu că el nu combină anturajele și Răzvan nu bea alcool asta știe toată lumea.

El avea planuri de viitor. Trebuia să meargă în Asia Express, a filmat pentru Chefi la Cuțite. În viața lui a băut o singură dată, niște țuică la mine acasă. În rest nimic. Eu cred că a adormit la volan.

Se speculează foarte mult, dar eu personal cred că Răzvan nu a mai vrut să stea acolo, a cerut mașină. Achitase nota de plată la ora 7 seara. Foarte multă lume s-a folosit de numele lui și a lovit cu acuzații grave. Eu îl cunosc foarte bine. Nu a furat niciodată și nici nu cred că a avut niște dușmani așa mari încât să facă asemenea rău.

Răzvan se întâlnise cu un călugăr tibetan, cu câteva zile în urmă. M-a sunat sâmbătă și mi-a povestit că întâlnirea asta i-a schimbat viața. A spus că n-a trecut prin asta în viața lui. Când a venit preotul a început să plâng. L-a întins pe canapea, i-a făcut o incantație, iar de marți până sâmbătă nu și-a adus aminte ce a făcut. A stat într-un fel de transă. Cum s-a trezit din această transă m-a sunat. Era marcat de această experiență. Preotul i-ar fi zis că o să fie bine și că nu o să mai aibă nevoie de el niciodată. Era foarte bine. A zis că nu e pregătit să mi spună mai mult.”, a declarat Vica Blochina.