Victima deputatei Șarapatin, acuzații năucitoare: Nu s-a oprit să vadă ce s-a întâmplat. Băgase capul sub bord

Bărbatul infirmă şi varianta oficială a poliţiştilor, care au declarat că deputata s-ar fi întors singură la locul accidentului, în scurt timp.

Bărbatul accidentat spune că femeia a fost adusă, de fapt, sub escorta poliţiei, care ar fi dat-o în urmărire, după ce el le-a comunicat numărul maşinii.

În plus, adaugă victima, chiar şi după ce s-a întors, deputata l-ar fi tratat cu indiferenţă şi i-ar fi spus, după ce i-a văzut rănile, că sunt lucruri minore.

Acum, Elvira Şarapatin este cercercetata penal pentru vatamare corporala din culpa și părăsirea locului accidentului. Aceasta nu a răspuns la încercările noastre repetate de a o contacta pentru un punct de vedere.

”Femeia asta când m-am uitat către ea băgase capul sub bord, am văzut. Mașina a plecat singură. Mă bagă pe dincolo, pe dedesubt. A plecat și a fugit și am înțeles că au găsit-o. Se ducea spre Coloana Infinitului, încolo. Și după aceea au adus-o la locul faptei, acolo.

Doamna este sigur. Și a venit, i-am arătat rana la picior și că mă doare și a spus că cică astea sunt lucruri minore, nu stăm de vorbă cu așa ceva. Asta a fost atât doamnei deputat? Da”, a spus Cosmin Rădescu, victima acidentului, exclusiv pentru Antena 3.