Victor Ponta, solicitare urgentă pentru Guvernul Orban: Exportul de alimente să fie suspendat temporar

"URGENT - azi decizia Guvernului pentru suspendarea temporară a exportului de alimente (aşa cum au făcut, chiar dacă cu întârziere, la exportul de medicamente) / criza alimentară este cea mai gravă! URGENT.

#ACUM - masuri concrete si puternice pentru economie, pentru firmele romanesti, pentru angajati, pentru asigurarea resurselor bugetare necesare pensiilor , salariilor si cheltuielilor de Sanatate!

Nu mai e timp de “ne gandim sa” / “luam in calcul sa” / “avem un plan sa” / “este posibil sa” ! AZI trebuie anuntate masurile economice si trecut la implementare lor!

Ps - am inclus in proiectul de lege depus la Parlament si codurile CAEN ( alte activitati economice) pe care nu le-am avut initial - transportatorii auto ( inclusi soferii de TIR) , stomatologii, firmele de media afectate, cele de retail ! Sper ca Guvernul sa preia integral aceste prevederi in sedinta de azi.", a scris miercuri Ponta pe Facebook.