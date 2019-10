Viorica Dăncilă: Actualul Guvern a susţinut sectorul agricol prin toate pârghiile avute la dispoziţie

Sursă foto: gov.ro

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a afirmat, miercuri, că actualul Guvern a înţeles rolul esenţial al Agriculturii şi importanţa dezvoltării satului românesc şi a susţinut acest sector prin toate pârghiile avute la dispoziţie.



Dăncilă a participat la "Forumul agricultorilor - bilanţ şi perspective", eveniment desfăşurat la Romexpo cu ocazia Zilei Naţionale a Produselor Agroalimentare Româneşti.



"Agricultura are un rol vital pentru societate, contribuie substanţial la creşterea economică şi oferă locuri de muncă pentru un sfert din populaţia activă a României. Munca dumneavoastră asigură românilor alimente sănătoase şi, în acelaşi timp, contribuie la echilibrarea balanţei comerciale. (...) De la preluarea guvernării, am pus agricultura între priorităţile noastre şi am susţinut ferm acest sector prin toate pârghiile avute la dispoziţie. Am acordat la timp subvenţiile, pentru ca dumneavoastră, fermierii, să beneficiaţi de sprijinul de care aveţi nevoie pentru a obţine rezultate cât mai bune", a declarat ea.



Potrivit premierului, de la preluarea guvernării de către PSD, agricultorii au beneficiat de fonduri de aproximativ 10,2 miliarde de euro, din care 8,9 miliarde de euro din fonduri europene.



"Săptămâna viitoare vom începe plata subvenţiei pentru sprijinul cuplat. Suntem pregătiţi ca până la finalul lunii noiembrie să plătim fermierilor, sub formă de avans, peste 1,4 miliarde de euro ", a completat Dăncilă.



Prim-ministrul a menţionat şi programele pentru tomate, pentru creşterea raselor de porci Bazna şi Mangaliţa, pentru crescătorii de oi, precum şi schema de ajutor de stat pentru apicultori, dar şi reabilitarea sistemelor de irigaţii şi antigrindină. "Am dezvoltat şi extins programul prin care agricultorii beneficiază de reducerea accizei la motorină, astfel încât să primească acest sprijin şi sectorul piscicol, dar şi cel al cercetării", a declarat Viorica Dăncilă.



"Am oferit şi oferim în continuare garanţii de stat pentru creditele agricultorilor, o pârghie importantă de susţinere a investiţiilor în satul românesc. Am venit în întâmpinarea producătorilor, dar şi a consumatorilor, reducând TVA de la 9% la 5% pentru produsele de înaltă calitate. Încurajăm astfel producerea şi comercializarea produselor tradiţionale, a produselor de reţetă consacrată şi a celor ecologice. Am stabilit un miliard de euro pentru susţinerea zonei montane în următorii 10 ani, legislaţia specifică acestui program ambiţios fiind deja adoptată", a adăugat Dăncilă.



Premierul a transmis aprecierile sale fermierilor pentru faptul că pentru al treilea an consecutiv România a reuşit să aibă "printre cele mai bune producţii agricole din Europa".



Totodată, Viorica Dăncilă a amintit că Guvernul a demarat şi un proces de revitalizare a liceelor agricole, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale urmând să facă investiţii în 58 de licee cu profil agricol.



"Rezultatele remarcabile din domeniul agricol ne-au motivat să luăm măsuri de reorganizare a sectorului de cercetare pentru a fi corect finanţat. În mai puţin de 3 ani, am reuşit să contribuim la reorganizarea a 49 de staţiuni şi institute de cercetare agricolă", a mai susţinut ea.