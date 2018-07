Viorica Dăncilă, ajutor pentru oamenii afectați de inundații

Guvernul va adopta, în şedinţa de joi, mai multe măsuri pentru sprijinirea oamenilor afectaţi de inundaţii, care vor primi produse de strictă necesitate, materiale de construcţii şi ajutoare financiare, a anunţat premierul Viorica Dăncilă.



"Am avut o şedinţă operativă convocată la Guvern, în care am stabilit măsuri pe termen scurt, cât şi măsuri pe termen mediu şi lung. Oamenii au nevoie urgentă de ajutorul nostru, de aceea am convenit să venim în primul rând cu soluţii ce ţin de intervenţia rapidă şi sunt măsuri ce vor fi adoptate în şedinţa de Guvern de astăzi. Mă refer aici la asigurarea produselor de strictă necesitate - apă, alimente, locuinţe mobile pentru cazarea oamenilor ale căror locuinţe au fost distruse sau grav afectate. Suntem pregătiţi să punem la dispoziţie imediat aceste produse. De asemenea, avem disponibile în rezerva Guvernului materiale de construcţii pentru reconstrucţia caselor distruse de calamităţi", a declarat Dăncilă, joi, la Radio România Actualităţi.



Totodată, Executivul va acorda ajutoare financiare pentru familiile afectate de inundaţii şi pune la dispoziţie echipamente şi personal pentru deblocarea căilor de acces.



"Vom aloca ajutoare financiare familiilor afectate, în baza anchetelor sociale. Ministerul Muncii a pregătit deja proiectul şi îl vom adopta în cadrul şedinţei de astăzi. Asigurăm, de asemenea, echipamente şi personal pentru deblocarea drumurilor, a căilor de acces afectate de inundaţii, precum şi restabilirea legăturilor de acces pentru comunităţile izolate. (...) Direcţiile de sănătate se implică în consilierea populaţiei pentru conştientizarea riscurilor de sănătate la care se expun, dar şi pentru asigurarea vaccinurilor necesare. (...) Ministerul Agriculturii asigură furaje necesare animalelor domestice ce aparţin familiilor afectate. (...) Toate ministerele sunt pe deplin implicate, iar ajutorul Guvernului pentru populaţia afectată de inundaţii va veni rapid", a mai afirmat Dăncilă.



Şefa Guvernului a precizat că va continua să meargă în zonele afectate de inundaţii.



"Oamenii au nevoie să ştie acum că se pot baza pe noi, iar eu şi colegii mei vom continua să mergem în misiuni în zonele calamitate. Situaţia a fost şi este monitorizată în permanenţă, de la debutul fenomenelor meteorologice. Pagubele produse de inundaţii sunt foarte mari şi este nevoie să accesăm toate pârghiile pentru a remedia problemele produse locuinţelor, drumurilor, căilor de acces, dar şi culturilor agricole", a spus Dăncilă.



De asemenea, ea a arătat că se lucrează la consolidarea digurile, la decolmatarea albiilor şi la reparaţii acolo unde este necesar.



"Avem şi suportul Ministerului Apărării, al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, al Ministerului Afacerilor Interne, pompieri militari pentru intervenţii în înlăturarea efectelor inundaţiilor şi pentru pregătirea în teren pentru situaţia în care ploile puternice vor reveni în zonă. (...) Urmează un nou val de precipitaţii abundente. (...) Am fost impresionată de modul în care jandarmii, pompierii, militarii munceau să scoată mâlul din casele şi curţile oamenilor. Am cerut în acelaşi timp suplimentarea forţelor de intervenţie", a menţionat Dăncilă.



Premierul a precizat că vor continua demersurile pentru accesarea Fondului de Solidaritate al UE pentru ajutarea oamenilor afectaţi de inundaţii.



"Accesarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene se poate face doar pe baza unei analize complexe, care deja a şi demarat. Am discutat cu doamna comisar Corina Creţu şi cu Sefcovic, vicepreşedintele Comisiei Europene, despre acest subiect. Doamna ministru Rovana Plumb va continua demersurile în zilele următoare şi chiar eu, marţi, voi mai discuta despre acest lucru. (...) Procedurile sunt în derulare, însă (...) acest lucru durează. (...) Sprijinul european cu siguranţă este necesar, dar va fi complementar fondurilor alocate de la bugetul naţional", a mai afirmat Dăncilă.