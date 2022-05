Viorica Vodă, noi declaraţii despre abuzurile de pe platourile de filmare: "Un regizor mi-a smuls sutienul"

Actriţa a povestit şi o întâmplare concretă din viaţa sa, când un regizor i-a smuls sutienul în timpul filmărilor pentru că a refuzat să se întâlnească cu el, potrivit stirileprotv.ro.

"Mi s-a întâmplat cu un regizor. Mi-a dat un număr de telefon pe scenariu. Mi-a zis să-l sun după ora 17 să-i zic ce melodie cânt.

Nu l-am sunat. Filmarea a fost grea, jucam pe tren şi la un moment regizorul respectiv mi-a cerut să renunţ la sutien.

Nu am vrut, am reacţionat. A început să urle, m-a jignit de faţă de toată echipa. M-a ridicat şi mi-a smuls sutienul de pe mine. Mi-a spus să am o scenă erotică cu colega mea.

Eu m-am blocat, am început să plâng cu sughiţuri, tremuram. Pentru că nu l-am sunat în privat, el a făcut asta", a declarat Viorica Vodă.

"Am suferit, am plâns. Ca să faci psihoterapie sunt costuri foarte mari. Am internalizat foarte mult aceste sentimente şi de fiecare dată când am fost pusă în situaţii, am trecut cronic prin nişte stări. Oamenii judecă superficial", a continuat a spus Viorica Vodă.