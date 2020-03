Voi cu Voicu. Doru Ana: Mă mândresc foarte tare cu respectul și dragostea elevilor mei!

”În toate întâmplările mele eu mă mândresc foarte tare cu respectul și dragostea copiilor ăștia. Dincolo de stenturi și aparate, mă ține și aceste energii pozitive care îmi vin. N-am trăit lipsă de respect, insulte, vorbiri pe la spate de la studenții mei sau foștii me studenți, și sunt 37 de ani de pedagogie. Am căutat tot timpul să fie și ei prezenți în spectacolele pe care le-am montat.

E o perioadă de timp am scris pe Facebook. Bune, rele. Eram contrazis, foarte bine. Ceream argunmente, iar acelea erau vulgare. Când am văzut ce e acolo am zis de ce să fac asta? Era doar o plăcuță suedeze. E o lipsă de informare totală acolo”, a spus Doru Ana.