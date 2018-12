Părintele Ionuț Butoiu a vorbit în emisiunea „Voi cu Voicu” despre o minue pe care a trăit-o. Părintele a povestit că în urmă cu câțiva ani a suferit un accident, în urma căruia, a rămas paralizat de la gât în jos. Medicii nu îi mai dădeau nicio șansă de supraviețiuire și chiar l-au declarat decedat, însă părintele Ionuț Butoiu și-a revenit complet în mod miraculos.

„Mi-am dorit foarte mult să văd și eu cum arată marea. Am plecat către Constanța. Am ajuns pe o stâncă de unde voiam să privesc mai bine și acolo s-a întâmplat ceva, la un moment dat am alunecat, am căzut cu capul în mare. În secunda aceea s-a rupt coloana vertebrală, în timp ce eram în mare. S-a produs o secțiune completă a măduvei, care a produs paralizia înteegului corp. Nu am murit pe loc, dar acolo s-a întâmplat ceva.(...) M-am trezit pe plajă. Am auzit când a zis Maica Domnului „Scoateți-l afară”. Dureri cumplite. Mi s-a spus „trebuie să faci o procedură la care tu trebuie să îți dai acordul.

Am murit. Strigam la el „nu am murit, sunt aici”. Și vedeam cu rând pe rând cedau. Medicii m-au declarat decedat. Cred că datorită medicului anestezist sunt în viață. După 20 de minute, inima și-a revenit și medicul anestezist a strigat „și-a revenit”. După 12 ore de operație, am ieșit din sală. Operația a fost reușită. Au spus că voi rămâne paralizat de la gât în jos. Am spus ce s-a petrecut în sala de operație, pas cu pas”, a spus părintele Ionuț Butoiu.