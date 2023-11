Stațiune în moarte clinică. Ultimul hotel funcțional se închide

Ultimul hotel rămas deschis în stațiunea Voineasa se închide și el. Este vorba despre Lotru, care se află în proprietatea Blocului Național Sindical.

Sindicaliștii au decis recent să-l închidă și pe acesta, din lipsă de turiști. Altădată considerată perla turismului românesc, stațiunea Voineasa a ajuns un loc părăsit.

Au fost zeci de ani de nepăsare în care hotelurile s-au închis unul după altul. Acum, și hotelul Lotru, aflat în administrarea Blocului Național Sindical, a pus lacătul pe ușă.

”Toată stațiunea este închisă. Și-au bătut joc de bunurile astea care au fost date degeaba de către statul român. Este vorba de delăsare, este vorba de a nu cunoaște cum se face turism. E cu totul și cu totul altceva. Managementul ăsta, al turismului, este foarte delicat. Și dacă nu știi să-l faci, ești ca și o stațiune moartă”, spune Gabriel Năstăsescu, primarul din Voineasa.

Din cauza pierderilor financiare imense înregistrate în ultimii 10 ani, hotelul va fi băgat în conservare, au anunțat administratorii unității de cazare.

”Ne-am asumat timp de 10 ani de zile să păstrăm deschisă această infrastructură, să o ținem funcțională, în ciuda faptului că an de an am pierdut din punct de vedere economic echivalentul a 100.000 euro, deci undeva la un milion de euro”, a declarat Dumitru Costin, liderul BNS.

Pe vremuri, Voineasa era una dintre cele mai apreciate stațiuni balneare. Acum, turiștii care mai merg în Voineasa sunt pensionarii, cu bilete de tratament luate prin Casa Națională de Pensii.

Turiștii și localnicii sunt dezamăgiți că se va închide ultimul hotel funcțional din stațiune.

Atât administratorul, cât și autoritățile locale spun că una dintre cauzele pentru care s-a ajuns în această situație este și faptul că nu s-a reușit intabularea. Din această cauză nu au mai fost făcute investiții pentru modernizarea unității de cazare.