Vrea să vină din Spania să-şi îngrope copilul de cinci ani. Ultimele lui cuvinte au fost: „Te iubesc, tata! Te aştept acasă!”

Tatăl copilului, Arsente Ioan Slăvoacă, munceşte în Spania, în zona Valencia și vrea să se întoarcă acasă ca să-și îngroape copilul.

„Nu pot să cred că ne-ai părăsit. Noi, părinţii suntem distruşi, bunicii la fel. Din cauza unei biciclete ţi-ai pierdut viaţa, bicicleta ţi-a cumpărat-o să te bucuri, dar văd că bicicleta a adus numai tristeţe. Trebuia să fiu acasă să-mi îmbrăţişez fiul, dar din cauza virusului mi s-au anulat toate zborurile. Acum s-a dus la cer şi nu l-am putut îmbrăţişa”, scrie Arsente pe contul său de Facebok.

Drama este și mai mare în familie, pentru că aceasta a mai pierdut un copil de trei ani. „Nu pot să cred că ai părăsit această lume aşa de tânăr. Mi s-au anulat aşa de multe zboruri, numai să nu pot ajunge să te îmbrăţişez. Ultimile cuvinte ce mi le-ai spus: te iubesc tata, te aştept acasă. Ultimul an ce am vrut să îl fac în Spania, am vrut să fiu alături de voi, dar uite nu s-a putut. Am aşteptat să ajung acasă, dar din cauza lui coronavirus nu am ajuns să am grijă de voi. Dumnezeu să te aibă sub paza lui”.