ZIUA COPILULUI. Unde îți poți duce copilul de 1 Iunie. Evenimente și spectacole în întreaga țară

ZIUA COPILULUI. Numeroase manifestări dedicate Zilei Internaţionale a Copilului sunt organizate vineri în oraşele din ţară, copiii fiind invitaţi să participe la diferite concursuri, să urmărească spectacole de teatru, să se joace în parcuri amenajate special şi, nu în ultimul rând, să ia parte la activităţile educative realizate pentru ei în contextul Anului Centenarului Marii Uniri.



ZIUA COPILULUI. ALBA



ZIUA COPILULUI. Peste o mie de copii din aşezămintele sociale ale Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia vor dansa de 1 Iunie "Hora Străjerilor Unirii", în cadrul evenimentului "Ziua Copilului în culori" - "1 iunie - Alba Iulia - Capitala Copiilor, Capitala Străjerilor Unirii".



ZIUA COPILULUI. "An de an organizăm la Alba Iulia de 1 iunie un eveniment prin care să-i sărbătorim pe copiii pe care îi avem în grijă şi îi ocrotim în aşezămintele noastre sociale şi educaţionale. (...). Pentru că ne aflăm în anul în care sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire, am dorit ca într-o atmosferă metaforică, de basm, să-i provocăm pe copii să devină 'Străjeri ai Unirii', să-şi reamintească şi să dobândească cele şapte virtuţi creştine: dreptatea, curajul, stăpânirea de sine, înţelepciunea, credinţa, nădejdea şi dragostea", a afirmat preşedintele Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, preotul Nicolae Călin Ignat.



ZIUA COPILULUI. Timp de mai bine de o lună, copiii ocrotiţi în aşezămintele sociale şi centrele educaţionale din judeţele Alba şi Mureş, care formează Eparhia de Alba Iulia, s-au pregătit să devină "Străjeri ai Unirii". Astfel, sub coordonarea pedagogilor sau a profesorilor, ei au participat la mai multe activităţi şi ateliere de lucru.



ZIUA COPILULUI. Organizat de Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, în colaborare cu Centrul de Cultură "Augustin Bena" Alba, evenimentul va debuta cu un Te Deum, oficiat de către Arhiepiscopul Irineu. După slujbă, va urma în Cetatea Alba Carolina "Hora Străjerilor Unirii". Voluntarii vor "desena" harta României, iar copiii vor forma şase cercuri 'în jurul României', vor cânta "Imnul Străjerilor" şi vor dansa "Hora Străjerilor", vor depune steaguri tricolore pe 'graniţa României' şi vor rosti un jurământ simbolic prin care promit să păstreze "armele" şi "virtuţile" creştine de "Străjeri ai Unirii".



ZIUA COPILULUI. Anul trecut, de 1 Iunie, aproape 1.500 de copii din aşezămintele sociale şi centrele educaţionale coordonate de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, din Alba şi Mureş, au realizat în Cetatea Alba Carolina, sub genericul ''Dansul Bucuriei'', cel mai mare flashmob făcut de copii în România, precum şi o mare inimă tricoloră.



ZIUA COPILULUI. Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia este o organizaţie nonguvernamentală a Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia ce coordonează cea mai mare reţea socială din Patriarhia Română.



ZIUA COPILULUI. BIHOR



ZIUA COPILULUI. Primăria Oradea organizează, în perioada 1-3 iunie, Festivalul Copiilor - Kids Fest Oradea - cu peste 30 de activităţi dedicate celor mici, dar şi familiilor acestora, în Cetatea orădeană.



ZIUA COPILULUI. Curţile interioare ale cetăţii vor fi amenajate, timp de trei zile, în mai multe zone tematice: zona jocurilor, zona atelierelor de creaţie, scena pentru spectacole de teatru, muzică şi dans, zona de food şi zona de relaxare.



ZIUA COPILULUI. Spectacolele de teatru cu şi pentru copii vor fi puse în scenă de trupe din România şi din străinătate, pentru numerele de magie a fost invitat iluzionistul Lorenzo şi actorul Marian Râlea va anima atmosfera la Kids Fest cu spectacolul 'Judecata Poveştilor'.



ZIUA COPILULUI. Copiii vor avea la dispoziţie ateliere de face painting, tatuaje cu sclipici şi baloane modelate după bunul plac, dar şi ateliere de luterie, de olărit şi meşteşuguri, până la air soft şi tir cu arcul şi, în premieră, ateliere de echitaţie.



ZIUA COPILULUI. Participanţii la evenimente se vor putea bucura de un parc cu jucării tradiţionale, tobogane şi jocuri uriaşe, bazine cu apă, minigolf şi trambuline.



ZIUA COPILULUI. BUZĂU



ZIUA COPILULUI. Muzeul Judeţean Buzău, în parteneriat cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, a demarat, începând de marţi, Campania "Donează şi tu o jucărie!", care îşi propune să colecteze jucării pentru copiii proveniţi din familii fără posibilităţi materiale.



ZIUA COPILULUI. "În cadrul Zilei Internaţionale a Copilului, în parteneriat cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău, Muzeul Judeţean Buzău organizează Campania "Donează şi tu o jucărie" care doreşte să ofere o clipă de bucurie copiilor fără posibilităţi materiale", a declarat directorul instituţiei muzeale, Daniel Costache.



ZIUA COPILULUI. Potrivit acestuia, Muzeul Judeţean Buzău organizează pe 1 Iunie, de asemenea, un concurs de desene pe asfalt, în curtea interioară a instituţiei, cu tema "Copilăria mea şi jocurile ei".



ZIUA COPILULUI. "Tot pe 1 iunie, la sediul Muzeului Judeţean Buzău, este programată vernisarea expoziţiei temporare "Daci şi romani în miniatură", o expoziţie de machete, organizată în parteneriat cu Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia", a mai declarat sursa citată.



ZIUA COPILULUI. CARAŞ-SEVERIN



ZIUA COPILULUI. Pentru a sărbători Ziua Internaţională a Copilului, Primăria Reşiţa organizează mai multe concursuri sportive, dedicate beneficiarilor de servicii sociale din municipiu.



ZIUA COPILULUI. "Dincolo de oferirea unui cadru organizat de activităţi adresate copiilor şi de demonstrare a abilităţilor sportive, această competiţie are ca scop dezvoltarea, diversificarea relaţiilor de parteneriat între centrele sociale din municipiu şi valorizarea copiilor prin recompensarea cu diplome, medalii, tricouri, dulciuri şi fructe", afirmă primarul Reşiţei, Ioan Popa.



ZIUA COPILULUI. Astfel, Centrul de Zi "Maria" din subordinea Serviciului Public - Direcţia de Asistenţă Socială a organizat, pe stadionul "Mircea Chivu", cea de-a X-a ediţie a competiţiei sportive "Cupa Centrelor de Zi", adresată beneficiarilor de servicii sociale înscrişi pe raza municipiului Reşiţa. Competiţia a cuprins probe precum ştafetă şi atletism viteză, la care s-au înscris 83 de copii, beneficiari ai Centrului de Zi "Maria", ai Centrului de Zi "ABC" (ambele din subordinea Serviciului Public Direcţia de Asistenţă Socială), ai Fundaţiei "Humanitas ProDeo" şi ai Centrului "Copiii lui Isus".



ZIUA COPILULUI. Totodată, Primăria Reşiţa, în colaborare cu Asociaţia Judeţeană de Nataţie şi Pentatlon Modern a judeţului Caraş-Severin au organizat, joi după-amiaza, Cupa "Ziua Copilului" competiţie care s-a desfăşurat în incinta Complexului Municipal de Sport şi Sănătate "Ioan Schuster". Acţiunea face parte din proiectul "Sănătate prin înot", derulat de Primăria Reşiţa, la care au participat circa o sută de elevi din ciclul gimnazial.



ZIUA COPILULUI. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin derulează vineri o serie de activităţi de Ziua Copilului.



ZIUA COPILULUI. "Dat fiind faptul că sărbătorim Centenarul şi este şi Anul Patrimoniului, centrul nostru a elaborat un program pe ateliere de lucru ce vizează câteva din meşteşugurile tradiţionale româneşti, şi anume, două ateliere de sculptură în lemn, atelier de împletituri în piele, atelier de pictură naivă, atelier pentru păpuşi şi tricotaje din lână"", a declarat purtătorul de cuvânt al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin.



ZIUA COPILULUI. Manifestarea este organizată în parteneriat cu Primăria Reşiţa, Centrul de Voluntariat "Mansarda" din municipiu, Teatrul de Vest şi Radio România Reşiţa.



ZIUA COPILULUI. De asemenea, conducerea Grădinii Zoologice "Profesor Ion Crişan" din Reşiţa, cea mai veche din vestul ţării, invită toţi copiii să îi treacă pragul, pentru că, de 1 iunie, intrarea este liberă.



ZIUA COPILULUI. GIURGIU



ZIUA COPILULUI. Un "Marş al bucuriei" care va porni din faţa Primăriei municipiului Giurgiu până la Turnul Ceasornicului, tobogane cu apă şi magicieni, dar şi paradă de autovehicule, demonstraţii de arte marţiale şi invitaţii de a participa la simularea unor misiuni şi intervenţii ale poliţiştilor, jandarmilor şi pompierilor sunt activităţile care îi aşteaptă pe copiii giurgiuveni în acest an de 1 iunie.



ZIUA COPILULUI. "Sunt destul de multe activităţi pentru copii în acest an, 18 activităţi, concerte, teatru, ateliere practice, jocuri, spectacole, teatru de copii, ateliere de pictură pe faţă, concursuri de mini-baschet, fotbal, demonstraţii de arte marţiale, concursuri pe role, crosul primăverii sunt doar o parte dintre activităţile pe care le organizăm în acest an pentru copii", a declarat, pentru AGERPRES, primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu.



ZIUA COPILULUI. Deschiderea activităţilor dedicate zilei de 1 Iunie va fi făcută prin Marşul Bucuriei la care sunt invitaţi toţi copii, un marş care va începe din faţa Primăriei m, circulaţia urmând a fi oprită mâine pe acest traseu.



ZIUA COPILULUI. Printre copii se vor plimba clovni, în centrul oraşului vor fi amplasate multe tobogane gonflabile, iar în parcuri vor fi prezentate spectacole de teatru pentru copii astfel încât această sărbătoare să fie o adevărată manifestare a bucuriei.



ZIUA COPILULUI. GORJ



ZIUA COPILULUI. Autorităţile locale din Târgu-Jiu vor organiza vineri o serie de manifestări dedicate copiilor de toate vârstele, acţiunile urmând să se desfăşoare în Piaţa Prefecturii din centrul municipiului, a declarat viceprimarul localităţii, Adrian Tudor.



ZIUA COPILULUI. Potrivit sursei citate, programul va cuprinde concursuri de biciclete, trotinete, jocuri interactive, o piesă de teatru, face painting şi baloane modelabile, dar şi demonstraţii cu tehnică şi echipamente organizate de Poliţie, Jandarmerie, Pompieri şi Salvamont.



ZIUA COPILULUI. "Este o zi destul de încărcată având în vedere numărul de parteneri pe care îi avem în acest an şi numărul de activităţi pe care le vom desfăşura. La ora 10,00, în Piaţa Prefecturii vor începe concursurile de biciclete, trotinete, tir cu arcul, street basket, badminton. De asemenea, va fi montată şi o trambulină pentru copii. Tot de la ora 10,00, la Teatrul de Vară, Inspectoratul Şcolar, împreună cu cei de la Teatrul 'Elvira Godeanu' vor prezenta piesa de teatru pentru copii 'Scufiţa Roşie'. Copiii vor avea parte de standuri pentru face painting şi animaţie oferită de profesionişti în domeniu, vor mai fi animatori care vor modela baloane, coregrafie de dans, baladă cu personajele Disney şi momente de dans sportiv", a spus Adrian Tudor.



ZIUA COPILULUI. OLT



ZIUA COPILULUI. Copiii din municipiul Caracal vor avea începând de vineri un nou loc de joacă, amenajat în Parcul "Constantin Poroineanu", a anunţat viceprimarul localităţii, Octavian Stănescu.



ZIUA COPILULUI. Noul loc de joacă va fi inaugurat de Ziua Copilului şi are o suprafaţă de 300 de metri pătraţi şi este dotat cu echipamente noi, valoarea investiţiei fiind de 152.000 lei.



ZIUA COPILULUI. Acest loc de joacă este al doilea din Parcul "Constantin Poroineanu", dar este mai mare faţă de primul.



ZIUA COPILULUI. Locul de joacă pentru copii din parcul menţionat este transformat vara, câteva ore pe săptămână, în bibliotecă în aer liber, unde angajaţii bibliotecii din Caracal vin şi derulează diverse activităţi cu copii în scopul de a-i apropia de lectură.



ZIUA COPILULUI. PRAHOVA



ZIUA COPILULUI. Primăria Ploieşti organizează, în perioada 1-3 iunie, Festivalul de artă stradală pentru copii şi tineret intitulat 'Magie, Feerie şi Poveşti' care are loc în cadrul Zilelor Ploieştiului şi care debutează, vineri, cu o serie de activităţi dedicate celor mici.



ZIUA COPILULUI. Potrivit unor comunicate ale municipalităţii, de la ora 9,00 va avea loc în faţa Palatului Administrativ un concurs de desene pe asfalt, iar o oră mai târziu debutează cea de-a XXII-a ediţie a paradei 'Copilăria Inundă Bătrânul Bulevard', care se va desfăşura de pe Bulevardul Independenţei până la Palatul Culturii, precum şi Festivalul Bucuriei în Mişcare, organizat în parcul de la Sala Sporturilor.



ZIUA COPILULUI. Tot de la ora 10,00, se vor deschide în centrul oraşului o zonă de street food şi un târg de carte amenajat în Parcul Nichita Stănescu. Târgul va fi deschis timp de trei zile, iar în cadrul lui vor avea loc, printre altele, prezentări de carte, recitaluri, ateliere de pictură şi un show de caricatură.



ZIUA COPILULUI. De asemenea, în centrul civic vor fi organizate ateliere de creaţie şi învăţare destinate celor mici, iar seara va avea loc deschiderea oficială a Festivalului 'Magie, Feerie şi Poveşti', manifestarea incluzând o paradă cu păpuşi gigant, marionete, statui vivante, artişti pe picioroange şi muzică de fanfară.



ZIUA COPILULUI. Totodată, pe scena amenajată pe esplanada Palatului Culturii vor avea loc în cursul serii spectacole dedicate copiilor.



ZIUA COPILULUI. Manifestările dedicate celor mici vor continua pe tot parcursul festivalului.



ZIUA COPILULUI. Tot în perioada 1-3 iunie are loc, pe domeniul Cantacuzino din comuna Floreşti, Karpatia Pony Show, un eveniment aflat la a doua ediţie care se adresează în special familiilor cu copii şi iubitorilor de cai, de orice vârstă. Evenimentul include atât competiţii, jocuri şi prezentări de ponei, cât şi probe de obstacole, dresaj şi cross-country dedicate sportivilor adulţi mai puţin experimentaţi



ZIUA COPILULUI. SĂLAJ



ZIUA COPILULUI. Administraţia locală din Zalău a pregătit, în perioada 28 mai - 3 iunie, pe platoul de marmură din centrul municipiului, un parc de distracţii pentru copii, cu sfere gonflabile, bărcuţe, tobogane, trenuleţ şi maşinuţe electrice.



ZIUA COPILULUI. De asemenea, sute de copii din Zalău s-au implicat, joi, în activităţi precum simularea stingerii unui incendiu, concursuri de desene sau lecţii de informare, pregătite de pompieri pentru a marca Ziua Internaţională a Copilului, o acţiune similară având loc, în aceeaşi zi, şi la Jibou.



ZIUA COPILULUI. "Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Porolissum al judeţului Sălaj a organizat o serie de activităţi dedicate zilei de 1 iunie, Ziua Internaţională a Copilului, în Zalău şi în Jibou. Activităţile au constat în concursuri de desene pe asfalt şi desene cu creioane colorate, simularea de stingere a unui incendiu şi lecţii de informare preventivă. Cei mici s-au bucurat foarte mult de aceste activităţi", a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al pompierilor din Sălaj, Lucian Jacodi.



ZIUA COPILULUI. Totodată, Primăria Zalău a organizat miercuri, în Parcul Central Municipal, evenimentul "1 Iunie ca-n poveşti", micii sărbătoriţi fiind invitaţi la jocurile copilăriei - şotron, ştafetă, raţele şi vânătorii, desene pe asfalt, face painting şi atelier de pictură.



ZIUA COPILULUI. SIBIU





ZIUA COPILULUI. Publicul beneficiază de intrare gratuită vineri, la spectacolul "Puiul de lebădă" în regia Monicăi Baldea, de la Teatrul pentru Copii şi Tineret "Gong".



ZIUA COPILULUI. "'Puiul de lebădă' este o adaptare după 'Răţuşca cea urâtă' a lui Hans Christian Andersen. Spectacolul de la Sibiu are drept erou un boboc de lebădă, clocit de o raţă. Câte umilinţe a putut să îndure micuţul, din partea tuturor, doar pentru simplul fapt că nu era asemenea celorlalte! Toţi îl dispreţuiau şi se purtau urât, spunându-i cuvinte grele şi rănind-o chiar şi pe mama raţă, care îl iubea la fel de mult ca pe ceilalţi puişori ai săi. Magia acestei poveşti despre speranţă şi acceptare este reconstituită de actriţele Monica Baldea, Raluca Răduca şi Raluca Pavel. Construit cu păpuşi şi obiecte animate, spectacolul este recomandat copiilor cu vârsta peste 3 ani", se arată într-un comunicat de presă.



ZIUA COPILULUI. VASLUI



ZIUA COPILULUI. La iniţiativa episcopului Huşilor, Ignatie, peste 300 de copii, proveniţi din familii defavorizate, vor sărbători Ziua Internaţională a Copilului în cadrul primei ediţii a programului "Bun venit, copilărie!".



ZIUA COPILULUI. Peste 300 de copii, selectaţi la nivelul celor trei protopopiate din Eparhia Huşilor, cu vârsta cuprinsă între 7 şi 14 ani, însoţiţi de preoţii coordonatori şi de voluntari, vor participa vineri la un Te Deum, organizat la Catedrala Episcopală Huşi, urmat de mesajul episcopului Huşilor şi al oficialităţilor prezente. Copiii vor participa apoi la un concurs de desene pe asfalt intitulat "Copilăria în culori", vor lua masa de prânz la un restaurant din Huşi, după care vor fi prezenţi la un program de jocuri pentru copii, coordonat de animatori.



ZIUA COPILULUI. "Dacă noi nu vom avea grijă de copiii noştri, dacă nu le vom vorbi despre credinţă şi nu le-o vom transmite, mă întreb cum va arăta Biserica peste, să zicem, 20 de ani? (...) Trebuie o aplecare specială spre ei, să le vorbiţi despre Hristos, să vă vadă rugându-vă, să transmiteţi credinţa copiilor voştri cu toată responsabilitatea! Nimic să nu puneţi mai presus de copiii voştri, nici cariera, nici banii, nimic altceva! Faceţi-vă vreme de ei, (...) de investiţia în ei vă veţi bucura o viaţă întreagă, pe când toate celelalte pier!", a transmis episcopul Huşilor, Ignatie.



ZIUA COPILULUI. Potrivit organizatorilor, acţiunea urmăreşte crearea unor premise de interacţiune socială şi familiarizarea copiilor din familii defavorizate cu spaţiul religios.