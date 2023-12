Un şofer din Cluj a rămas blocat şi a scos telefonul să filmeze, după ce a întâlnit o cămilă pe şosea

Un şofer din Cluj, care conducea între Cluj-Napoca şi Feleacu, a rămas blocat şi a scos telefonul să filmeze, după ce a întâlnit o cămilă pe şosea.

Sursa foto: TikTok | @dru26x

Totul s-a întâmplat în urmă cu câteva zile, atunci când şoferul din Cluj a plecat din Cluj-Napoca spre comuna Feleacu, iar la un moment dat, a oprit maşina după ce în faţă, pe şosea, i-a apărut o cămilă.

Fără să stea pe gânduri, şoferul a scos telefonul şi a început să filmeze, iar apoi a postat imaginile pe TikTok, întrebându-se: "De când avem cămile la Cluj?".

Mamiferul, scriu jurnaliștii de la Știri de Cluj, aparține unui resort turistic din zonă.

"Este de la noi din curte. Am adus-o, acum doi ani, din Austria, de la un circ unde fusese abandonată. Are grajdul ei, împreună cu caii, dar o mai lăsăm liberă prin curte. O lăsăm prin livadă, dar acuma cum nu mai are ce mânca acolo și vine să mănânce frunzele de la pomii ornamentali. O lăsăm afară cât vrea. Dacă îi este frig, merge în grajd. Ne mai sună vecinii, la unul i-a stricat o poartă. Câteodată ajunge până în Calea Turzii”, au declarat reprezentanții complexului turistic.