Sofia Vicoveanca, mesaj minunat pentru români în seara de Înviere: Cea mai mare minune s-a înfăptuit!

"Am o lună și vreo 5 zile de când nu am mai ieșit din apartament. De pe 13 martie. Am flori, vreo 135 de ghivece, nu stau locului. Numai atunci când nu vrei să faci, atunci stai și te plictisești", a spus Sofia Vicoveanca.

Îndrăgita artistă le transmite un mesaj românilor care au nevoie de o alinare în aceste momente dificile.

"Dragilor, cu răbdare, cu speranță, cu putere și credință să ne rugăm bunului Dumnezeu. Mă tem că tare mulți dintre noi n-am văzut dumnezei și atunci fiecare face cum îl trăznește capul.

Iată, Dumnezeu și-a arătat puterea și ne rugăm Lui pentru putere, pentru ajutor, că avem mare nevoie de ajutor - vedeți la Suceava ce se întâmplă.

Pentru că știu că deja Lumina Sfântă a ajuns la Mormânt, deci cea mai mare minune a lumii s-a înfăptuit: Hristos a Înviat!", a spus Sofia Vicoveanca.