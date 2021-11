Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, anunț de ultim moment despre începerea școlilor: ”Elevii se întorc în bănci, de luni”

„Am trimis la Monitorul Oficial cele două ordine de ministru care reglementează structura anului școlar și care reglementează modificările aduse regulamentului de organizare și funcționare în învățământul preuniversitar. Se micșorează numărul de note necesar încheierii mediei pentru fiecare elev. În situația în care vor apărea cazuri speciale, mediile vor putea fi încheiate după revenirea elevului în școală, chiar dacă revenirea elevului în școală se face în cel de-al doilea semestru.

Am transmis în teritoriu către inspectorate lista tezelor care vor fi susținute în acest an. Elevii de clasa a VIII-a vor avea o teză mai puțim, iar elevii de liceu vor avea, de asemenea, o teză mai puțin. Elevii de clasa a V-a, a VI-a, a VII-a vor susține în continuare teze la două discipli, limba română și matematică.

Școala va începe pentru toți elevii și copiii din grădinițe în data de 8 noeimbrie. Mă refer la sistemul de învățământ de stat și privat. Criteriul (n.r. pe baza căruia va fi decisă revenirea elevilor în bănci) se referă la rata de vaccinare la nivelul fiecărei școli și grădinițe. Rata de vaccinare la nivelul fiecărei școli și grădinițe va fi disponibilă pe site-ul fiecărui inspectorat școlar județean, respectiv al Inspectoratului Școlar al Municipiului București.”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

„Dacă există probleme cu personalul, va exista în continuarea posibilitatea ca școala să rămână on-line chiar daca școala are o rată de infectare de peste 60%”, a mai spus ministrul Cîmpeanu.

Peste 70% din personalul din școli este vaccinat, a precizat Sorin Cîmpeanu. Cei mai mulți dintre angajații vaccinați sunt din Ilfov, București și Cluj.

