Sorin Cîmpeanu lămurește problema testelor dezasamblate: ”Nu este niciun haos!”

”În primul rând, nu este niciun haos!

În al doilea rând, cele mai multe dintre componente sunt deja asamblate.

În al treilea rând, am lansat cu sprijinul Ministerului Sănătății un material suport video, cu trei secțiuni. L-am distribuit către toate școlile și grădinițele din România. Materialul are trei componente. Doctorul Rafila, în calitatea lui de medic, face o demonstrație de utilizare a acestor teste. Al doilea punct este modalitatea în care se asamblează aceste teste. Și doi membri ai guvernului, ministrul Educației și ministrul Sănătății, plus Inspectorul General Școlar de București, demonstrează cum aceste teste pot fi asamblate în câteva secunde pentru un set. În al treilea rând, un profesor care nu are competențe medicale, întâmplător ministrul Educației, administrează acest test unui copil de 10 ani. Cred că acest material va ajunge rapid către profesori, educatori, părinți și demonstrează simplitatea administrarea acestor teste.

Este, într-adevăr, o dificultatea asamblarea pe componente a acestor teste. Însă acest lucru s-a făcut deja în multe județe, în al doilea rând acest consum din partea cadrelor didactice este compensat de importanța existenței acestor teste în școli”, a declarat Sorin Cîmpeanu la Antena 3.

Ministrul Educației a precizat și cum trebuie asamblate testele astfel încât să rămână sterile.

”În materialul video am demonstrat că prin purtarea de mănuși de unică folosință nu este niciun fel de problemă!”

Acesta spune că distribuția testelor către părinți este doar o chestiune de organizare internă.

”Există directori, există profesori, există diriginți. Diversitatea școlilor este foarte mare, dar situația concretă o cunoaște doar directorul. Directorul este cel responsabil de organizarea acestui proces.

Ordinul comun precizează foarte clar: acolo unde există disponibilitate din partea personalului didactic, testele se vor face în școală, precizând că este nevoie de acordul părinților. Acolo unde profesorii consideră că nu se pot implica în acest demers, elevii primesc testele pentru o săptămână și pot fi administrate acasă, sub supravegherea părinților. Important este să raportăm corect rezultatul acestor teste către școală și către medicul de familie, dacă este vorba despre un rezultat pozitiv”, a mai spus Sorin Cîmpeanu la Antena 3.

