Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, vești pentru elevi în privința vacanței de Sărbători

„Ca ministru al Educației am anunțat deja programul, nu iau în considerare nimic altceva decât îmi vor spune autoritățile medicale.

Până în acest moment, autoritățile sanitare în frunte cu ministrul Sănătății, nu au considerat necesar să previzionăm măsuri pe acest palier.

Vacanța de Sărbători este cea cunoscută!”, a precizat Sorin Cîmpeanu la Antena 3.

Sorin Cîmpeanu lămurește problema testelor dezasamblate: ”Nu este niciun haos!”

Haosul continuă în privința testelor de salivă pentru elevi. Nimeni nu știe cine va asambla componentele testelor venite separat. Nu știm nici care va fi procedura pentru ca acestea să rămână sterile.

”În primul rând, nu este niciun haos!

În al doilea rând, cele mai multe dintre componente sunt deja asamblate.

În al treilea rând, am lansat cu sprijinul Ministerului Sănătății un material suport video, cu trei secțiuni. L-am distribuit către toate școlile și grădinițele din România. Materialul are trei componente. Doctorul Rafila, în calitatea lui de medic, face o demonstrație de utilizare a acestor teste. Al doilea punct este modalitatea în care se asamblează aceste teste. Și doi membri ai guvernului, ministrul Educației și ministrul Sănătății, plus Inspectorul General Școlar de București, demonstrează cum aceste teste pot fi asamblate în câteva secunde pentru un set. În al treilea rând, un profesor care nu are competențe medicale, întâmplător ministrul Educației, administrează acest test unui copil de 10 ani. Cred că acest material va ajunge rapid către profesori, educatori, părinți și demonstrează simplitatea administrarea acestor teste.

Este, într-adevăr, o dificultatea asamblarea pe componente a acestor teste. Însă acest lucru s-a făcut deja în multe județe, în al doilea rând acest consum din partea cadrelor didactice este compensat de importanța existenței acestor teste în școli”, a declarat Sorin Cîmpeanu la Antena 3.

