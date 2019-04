Sorina Pintea, anunț după cazul de meningită: Nu e cazul să existe panică

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat vineri, la Botoşani, că nu este cazul ca populaţia să intre în panică după cazul de meningită meningococică soldat cu decesul elevei de la Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" din Bucureşti, subliniind că există de la două până la cinci cazuri pe an din acest tip de meningită.



Pintea a declarat, vineri, la Botoşani, că acest caz este unul "nefericit", însă a precizat că numărul îmbolnăvirilor cu meningită meningococică nu depăşeşte, la nivel naţional, cinci cazuri pe an.



"Este o boală provocată de o bacterie care, din păcate, poate să ducă la moarte într-un timp destul de scurt. Este un caz nefericit. (...) Direcţia de Sănătate Publică a intervenit imediat în focar cu măsuri de profilaxie cu antibiotice pentru elevii din două clase şi profesorii care au intrat în contact cu această elevă. Menţionez că această bacterie se transmite prin aer, iar specialiştii spun că dezinfecţia şi aerul, aerisirea, omoară imediat această bacterie. Prin urmare, eu nu cred că este cazul să existe panică în rândul populaţiei. Există de la două până la cinci cazuri pe an din acest tip de meningită, aşa că nu putem vorbi de o vaccinare obligatorie sau vaccinare cuprinsă în Programul naţional de vaccinare a României", a afirmat ministrul Sănătăţii.



Sorina Pintea susţine că în momentul de faţă în România nu există un vaccin împotriva unei astfel de bacterii. Ea susţine că o compania internaţională a depus, la începutul lunii ianuarie, o solicitare pentru aducerea în România a unui vaccin împotriva meningitei meningococice.