Sorina Pintea: Spre sfârșitul anului încep livrările de ambulanțe noi

Livrările de ambulanţe noi se fac de la sfârşitul acestui an, după ce se vor finaliza procedurile privind contestaţiile, a declarat, joi, la Fălticeni, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.



''Semnarea contractelor se estimează la începutul lunii iulie, după termenele care sunt în instanţe şi la Comisia naţională de soluţionare a contestaţiilor, astfel încât spre sfârşitul anului să înceapă livrările de ambulanţe noi'', a declarat presei Sorina Pintea, la vizitarea Spitalului din Fălticeni.



Ministrul a răspuns astfel unei întrebări adresate de jurnalişti referitoare la o declaraţie a directorului Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Suceava, Alexandru Lăzăreanu, care a spus recent că Ministerul Sănătăţii nu a alocat bani pentru investiţii în 2017 şi 2018.



''Eu am primit de la SAJ în luna aprilie o solicitare de investiţii. Deja în luna aprilie fondurile de investiţii au fost repartizate din ianuarie. Ce s-a repartizat ulterior e din fondul de rezervă. Ştiu ce probleme sunt. (...) Licitaţia pentru ambulanţe nu o face Ministerul Sănătăţii, ci DSU. (...) Ca de obicei, toate licitaţiile au fost contestate. Una dintre licitaţiile pentru ambulanţele de tip A este deja câştigată la comisia naţională de soluţionare a contestaţiilor, dar o altă firmă a depus contestaţia la tribunal'', a mai spus Pintea.



În ceea ce priveşte substaţia de Vatra Dornei, ministrul a spus că s-ar putea aloca fonduri după rectificarea bugetară.



''Pentru substaţie, în momentul în care va fi rectificarea bugetară şi disponibilizarea din fondul de rezervă, dar eu în aprilie am primit prima adresă, în 26 aprilie'', a spus Pintea.



Alexandru Lăzăreanu declara la începutul acestei luni că va căuta bani pentru renovarea viitorului sediu al substaţiei de la Vatra Dornei, ce va funcţiona în clădirea fostei băi comunale din oraş, investiţia fiind estimată la circa 250.000 lei.



Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, se află joi în judeţul Suceava, unde inspectează stadiul lucrărilor la Spitalul municipal Fălticeni, iar apoi va merge la Spitalul Judeţean.