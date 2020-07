Soțul Andreei Esca, în stare gravă din cauza COVID-19: ”Cred că așa arată iadul!”. Dezvăluiri de ultimă oră. Cum au contactat virusul

A urmat apoi un val de critici la adresa vedetei Pro Tv, care astăzi a ieșit public pentru a povesti despre infernul prin care a trecut. Andreea Esca a recunoscut că a fost bolnavă de coronavirus și că și soțul ei Alexander Eram a fost infectat și el. Acesta a avut o formă severă și a fost dus la terapie intensivă.

”Da, am fost eu, soțul și unul dintre copii. Mulțumită doctorilor de la ”Matei Balș”, acum suntem bine, avem rezultat negativ, toți trei. Primul s-a îmbolnăvit soțul meu. Avea febră mare, 40 de grade Celsius, dar ne-am gândit că are probleme la stomac. Ne-am impacientat și am chemat salvarea. El a ieșit pozitiv, eu negativ. Mie mi-au apărut simptomele după cinci zile. Mi-am dat seama când găteam ceva cu usturoi și nu am simțit mirosul. Soțul meu, Alex, fără nicio boală cronică, nu fumează, face sport, nu face excese a făcut cea mai gravă formă dintre noi trei. Băiatul mi-a spus că pe tata l-au dus la terapie intensivă. Simțeam că leșin. Plămânii lui au fost afectați într-un timp extrem de scurt. Îmi spunea ”Nu mai pot!”, ”Cred că așa arată iadul!”. A făcut tratament cu plasmă”, a povestit Andreea Esca.

Cum au contactat virusul Andreea Esca și familia sa

Vedeta Pro Tv a spus și că nu crede că a contactat virusul de la celebra petrecere și că nu știe unde s-a îmbolnăvit, dar că a trecut prin momente de panică maximă.

”Fiecare om are o limită a lucrurilor pe care le poate duce. Eu atât am putut să duc. Nu sunt Dumnezeu, nu sunt un robot, sunt un om. Nu e niciun mister, niciun secret. Sunt un om extrem de extrovertit, știe toată lumea, doar că nu mi se părea normal ca eu să dau declaraţii într-un moment când eram foarte panicată”, a spus Andreea Esca.

”Habar nu avem de unde ne-am îmbolnăvit. Nu cred că e legat de acea petrecere. Nu mai este nimeni care a fost acolo să aibă un rezultat pozitiv. Putem lua de oriunde, oricând. Ne-am protejat cât am putut de mult. Aceste mici neglijențe ne pot costa”, a concluzionat Andree Esca având lacrimi în ochi.