Șpagă de sute de euro pentru un loc la ATI! ”O să vezi că în 15-20 de minute ajunge la Terapie Intensivă!”

În lipsa şpăgii, femeia nu ar fi reuşit să primească îngrijiri în secţia respectivă, spune femeia. Din păcate, demersul său a venit prea târziu şi bunica ei a murit la scurt timp după.

”Am dat prima tranșă de bani ca Buni să poată să ajungă pe ATI.

Mi s-a spus în felul următor. Că Buni e inconștientă, că trebuie să ajungă pe ATI. Și întreb: Dar de ce nu ajunge, de ce e încă în UPU? Și mi-au spus că trebuie să fac o minune. Și întreb: Ce fel de minune, că nu înțeleg? Și atunci eu am spus, recunosc că am spus cu gura mea, că pentru bani nu se poate face nimic? Au început să schimbe subiectul și mai târziu am primit un telefon în care mi se spune că personal putem să ne întâlnim pentru treaba asta.

Ne-am întâlnit lângă spitalul Județean, nu chiar în față, mai în lateral. Era îmbrăcat într-o pereche de pantaloni de trening negri, o geacă neagră cu glugă în cap, mască... Am mers cu plicul spre el și i-am zis ce garanție am că Buni o să fie bine... Singura garanție pe care ți-o ofer e să te duci să vezi în 15-20 de minute că o să ajungă la ATI”, povestește nepoata unei paciente decedate.

”Vom face tot ce ține de noi pentru a face lumină și în acest caz”

Pe de altă parte, Florina Ionescu, directorul spitalului Judeţean din Arad, spune că ruda femeii decedate trebuie să depună o plângere la poliție.

”Pot să spun că nu avem nicio plângere înregistrată în mod oficial la nivelul instituției. Pentru că am auzit astăzi înregistrarea, am lansat o anchetă internă pentru a verifica concordanța între ceea ce ni s-a prezentat și am auzit acum și evenimentele din ziua respectivă. Avem nevoie de mai multe detalii pentru ca noi să putem verifica traseul acesteia în instituție.

Vreau să subliniez că noi nu suntem organ de control judiciar iar pentru astfel de fapte doamna trebuie să se adreseze în primul rând organelor de cercetare penală. Vom face tot ce ține de noi pentru a face lumină și în acest caz”, a declarat Florina Ionescu.

Acuzațiile vin la doar o zi după ce, ieri, apărea în presă informația potrivit căreia sunt 15 plângeri penale după moartea mai multor pacienți din secțiile COVID de la Spitalul Județean Arad. Rudele reclamă faptul că bolnavii nu au primit tratamentul potrivit.

Acuzațiile merg mai departe și se reclamă faptul că pe foile de observație ar fi fost trecute tratamente după moartea pacientului, pe care, de fapt, pacienții nu le-ar fi primit.

”Vreau să vorbesc despre situația mamei mele, după care mă voi raporta la clienții care mi-au adus mai multe dosare, în calitate de avocat. Mama mea a fost diagnisticată cu COVID pe data de 23.11.2020. Ulterior, înainte de a ieși din izolare, pe data de 4, pentru că persista o tuse, am luat legătura cu medicul de familie care mi-a indicat să o ducem la o evaluare. Chiar dumneaei a făcut și programarea la salvare, a venit salvarea pe data de 8 decembrie.

Convinși că i se va face în primul rând un test PCR pentru că era deja ieșită din perioada de 14 zile, spre stupefacția familiei, nu i s-a făcut acest test. Am fost sunată de mama, spunându-mi că i s-a recomandat să se interneze în spitalul din Grădiște, având în vedere că numărul de leucocite este mare și pentru a-i face teste suplimentare pentru a vedea unde este infecția. Nu s-a pomenit nicio secundă de COVID.

Ulterior am constatat că i s-au administrat tratamente de COVID, foarte puternice, trei zile mama a fost foarte bine, potrivit fișei de observație.

A patra zi, mama s-a simțit dintr-o dată foarte rău, nu s-a mai putut ridica din pat. Am adus la cunoștința medicului curant și mi s-a spus că mama are o problemă... La insistențele mele mi-a spus că îi va face investigații suplimentare. În toată această perioadă, nu a fost investigată, nu i s-a făcut o analiză. A fost trimită la un examen Computer Tomograf, și a murit.

Nu i s-a făcut necropsia. Atunci am văzut că i s-a administrat tratament de COVID. Am încercat să luăm legătura cu medicii, nimeni nu a mai vrut să stea de vorbă cu noi, am fost trimiși la firma de pompe funebre a spitalului”, povestește Oana Lăzărescu, avocat și fiica unei paciente decedate.