Spitalul de Pediatrie din Pitești are un singur anestezist: Manger: ”Salariile, mai mult decât decente. Fac orice să vină cineva”

Trei medici anesteziști lucrau inițial la Spitalul de Pediatrie din Pitești. După ce unul dintre ei s-a pensionat, iar un altul s-a îmbolnăvit de COVID-19, anestezistul rămas s-a văzut nevoit să asigure de unul singur intervențiile.

Este motivul pentru care managerul unității medicale a cerut ajutorul autorităților. Acestea din urmă au venit cu o decizie... surprinzătoare: realizarea operațiilor de urgență ale copiilor in spitalul dedicat adulților.

”Singura problema speciala in momentul de fata este daca, Doamne fereste, vine un caz grav care necesita interventie chirurgicala in momentul ala. Și nu se poate temporiza, nu se poate transfera la o clinica universitara din Bucuresti. Este vorba strict de cazurile in care trebuie interventie chirurgicala imediata. Cum ar fi un accident rutier cu ruptura de splina” explică dr. Tudor Ionescu, managerul Spitalului de Urgență din Pitești, pentru Antena 3.



”Sunt foarte putine astfel de cazuri. Problitatea de a fi un caz, de ex, in urmatoarele 10 zile este foarte mica. A ramas o singura persoana acolo care poate asigura urgenta in prima parte a zilei. Dupa amiaza si noaptea nu se pot asigura aceste urgente. S-a agreat un parteneriat cu spitalul Județean, insa conditia a fost ca un medic chirurg pediatru sa fie prezent acolo in astfel de situatii” spune prefectul de Argeș, Emanuel Soare.

Soluția de compromis nu a fost deocamdată concretizată. În acest context, managerul Spitalului de Urgență lansează un apel important.

”Avem nevoie de ajutorul unui medic, cel putin al unui medic anestezist care sa ne ajute in completarea garzilor pana la finele anului. Salariile sunt mai mult decat decente. Credeti-ma că daca aud de un medic anestezist că vrea sa vina incoace fac pe naiba in 4. Are si masa, are si casa, are tot ce vrea. Nu știu, fac cumva” a adăugat managerul.

Spitalul de Urgență din Pitești are cea mai mare secție ATI COVID din județul Argeș.