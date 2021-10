Doi morți după ce stația de oxigen a spitalului din Târgu Cărbunești a cedat. Peste 100 de pacienți în stare critică. Planul roșu a fost activat

Update 09:12. Din primele informații, se pare ca managerul a fost anunțat la ora 06:34, însă planul roșu a fost declanșat la ora 07:36. Cu alte cuvinte, abia o oră mai târziu.

Update 08:45. Doi pacienți de la secția ATI a Spitalului din Târgu Cărbunești, unde stația de oxigen s-a stricat vineri dimineața, au murit, a declarat prefectul județului Gorj, Marcel Iacobescu.

”Sunt două persoane decedate, din informațiile pe care le am de la medici, de la directorul Spitalului, acestea nu pot fi asociate cu evenimentul, întrucât erau într-o stare deosibit de gravă și oricum ar fi decedat.

Aceste decese s-au întâmplat în jurul orei 06:00 - 06:30”, a declarat Marcel Iacobescu la Antena 3.

Planul roșu a fost activat vineri dimineața în județul Gorj, unde stația de oxigen de la Spitalul din Târgu Cărbunești, spital Covid, s-a stricat.

”Localitatea Târgu Cărbunești/GJ - la instalația de oxigen a Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești s-a produs o defecțiune. La nivelul unității sanitare sunt internați 152 de pacienți infectați cu COVID-19.

Începând cu ora 07.36 a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

ISUJ GJ va solicita sprijin la structurile din județele limitrofe pentru asigurarea necesarului de oxigen până la remedierea defecțiunii.

Forțe MAI la fața locului”, transmit autoritățile.

Din cadrul ISU Gorj se deplasează în sprijin 2 autospeciale pentru transport victime multiple și 4 ambulanțe SMURD, cu 16 butelii cu oxigen.

Totodată, din județele limitrofe acționează următoarele resurse:

ISU MH - 3 ambulanțe SMURD

ISU HD - 1 autospecială pentru transport victime multiple

ISU DJ - 1 autospecială pentru transport victime multiple, 1 ambulanță SMURD

ISU VL - 1 microbuz, 2 ambulanțe SMURD.

”Instalația de oxigen a cedat în jurul orei 06:00. Firma de mentenanță urmează să acționeze în aproximativ 2 ore.

Au fost aduse tuburi de la spitalul din Târgu Jiu, de la Ambulanță, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, a fost declanșat planul roșu, am solicitat domnului Arafat ajutor.

Primim ajutor de la județele învecinate, bolnavii au fost transferați rând pe rând în ambulanțe și transferați către alte spitale. Asistenții și cadrele medicale acordă tot suportul, aleargă cu tărgile și scaunele din secții către ambulanțe, ca timpul de răspuns să fie cât mai scurt.

Toți bolnavii au fost trecuți pe butelii de oxigen. În acest moment niciun pacient nu și-a pierdut viața”, a declarat Marcel Iacobescu, prefectul județului Gorj, la Antena 3.

Raed Arafat: ”La început clar să s-au ventilat manual!”

”La acest moment, ce știm este că e o defecțiune tehnică a stocatorului de oxigen, a fost anunțată firma care răspunde de asta pentru a întreprinde reparațiile.

Acțiunea județului a fost una foarte corectă prin declanșarea planului roșu.

S-au trimis mai multe ambulanțe SMURD, butelii de oxigen, și din județul Gorj dar și din județele limitrofe. Avem, la acest moment, 11 ambulanțe SMURD, plus 3 ambulanțe de multiple victime, fiecare cu capacitatea de 4 pacienți, plus 4 ambulanțe de la Serviciul de Ambulanță care se pot suplimenta încă și s-au trimis peste 60 de butelii de oxigen au fost trimise acolo pentru a se putea face față până se rezolvă problema.

La început clar să s-au ventilat manual și poate cu alte echipamente până au ajuns ambulanțele și buteliile de oxigen la fața locului”, a declarat Raed Arafat la Antena 3.

Ce spune Ministerul Sănătății

Un număr de 80, 90 de pacienți de la Spitalul din Târgu Cărbunești, județul Gorj, unde stația de oxigen s-a stricat vineri dimineața, au nevoie de oxigen, a transmis Ministerul Sănătății.

”Ministerul Sănătății a fost anunțat despre o defecțiune la instalația de oxigen de la nivelul Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești.

Din primele informații deținute, la nivelul unității sanitare sunt internați peste 150 de pacienți infectați cu COVID-19, din care aprox. 80-90 pacienți care necesită suport de oxigen.

A început transferul unui număr de 15 pacienți care au fost internați în secția ATI.

Din primele informații, la unitate sanitară există 2 decese, se analizează circumstanțele acestora.

Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății a discutat cu șeful DSU, Raed Arafat și cu directorul DSP Gorj, iar o echipă a DSP Gorj se află la fața locului.

A fost activat Planul Roșu de Intervenție”, se arată într-un comunicat emis de Ministerul Sănătății.

”Nu vă pot spune daca au decedat din cauza lipsei de oxigen sau nu!”

Managerul spitalului spune că nu poate spune cu exactitate daca cei doi pacienți aflați pe secția ATI au decedat din cauza lipsei de oxigen sau nu.

”La 06.34 am fost eu anunțat. Deja când eu am sosit la spital, noi aveam pregătite tuburi de oxigen. Aveam tuburi de oxigen și în secția ATI, și în urgență, ambulanța este în curtea spitalului, am apelat și la dumnealor, ne-au dat vreo 10 tuburi de oxigen. Am primit și din partea ISU.

Din secția ATI, din totalul celor 15 pacienți, 12 i-am transferat la Spitalul Târgu Jiu, doi au decedat, dar eu nu vă pot spune daca au decedat din cauza lipsei de oxigen sau nu, și unul a rămas la noi, intubat”, a declarat Constantin Târziu, managerul Spitalului Târgu Cărbunești, la Antena 3.

