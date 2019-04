SRI, acuzat că a șters probe legate de dosarele DNA

foto: Agerpres

Serviciul Român de Informații a încercat să-și ascundă urmele implicării în anchetele penale derulate de DNA.

Dovada este oferită chiar de SRI, susțin jurnaliștii de la Lumea Justiției. Mai exact, SRI, condus de Eduard Hellvig, confirma că SRI-ul lui George Maior și Florian Coldea a distrus documente care demonstrau că Serviciu a lucrat cot la cot cu DNA în baza odiosului protocol Parchet General - SRI.

Cazul priveste un dosar instrumentat de celebra unitate DNA de la Oradea, dosar facut din informatiile Luju.ro de procurorul Adrian Muntean si politistul judiciar Traian Surducan, dar in care ar fi lucrat si vestitul Ciprian Man.

In momentul de fata, cauza se afla in faza de camera preliminara la Tribunalul Satu Mare, ocazie cu care judecatorul a solicitat o serie de informatii de la SRI si DNA Oradea in legatura cu cooperarea pe care cele doua institutii au avut-o in dosar.

Concret, judecatorul a cerut SRI si DNA sa precizeze daca in instrumentarea dosarului “au fost constituite, in baza protocolului din 2009, echipe operative comune care sa actioneze in baza unui plan de actiune comun, in vederea derularii activitatilor de punere in executare a mandatelor de supraveghere tehnica”.

Raspunsul de la SRI a venit in 11 aprilie 2019. Ocazie cu care Serviciul Roman de Informatii a dezvaluit o informatie bomba. Si anume ca a existat un plan comun cu DNA, insa acesta a fost distrus in 2012. Deci, in perioada in care SRI era condus de tandemul George Maior-Florian Coldea.

Practic, SRI-ul lui Eduard Hellvig a confirmat ca SRI-ul lui Maior si Coldea isi distrugea urmele colaborarii cu DNA. Ne intrebam insa: daca nu era nimic ilegal in legatura cu acest plan comun SRI-DNA, de ce a fost el distrus?

In raspunsul SRI se arata negru pe alb: "In evidentele institutiei noastre au fost regasite mentiuni cu privire la un plan comun de cooperare incheiat intre DNA-ST Oradea si SRI in interesul cercetarilor efectuate in dosarele penale (...). Respectivul material a fost distrus prin procesul-verbal de distrugere (…) din 28.09.2012".

In schimb, planul comun de cooperare a fost gasit la DNA Oradea.

