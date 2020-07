Stare de urgență după explozia numărului de cazuri? Marcel Vela dă răspunsul!

”Eu sper că nu și o să vedeți că românii sunt responsabili și nu vom ajunge în asemenea situație neplăcută”, a declarat ministrul.

Marcel Vela a venit în fața senatorilor, după ce ”a fentat” Comisia de Apărare mai multe luni la rând. A venit însoțit de secretarul de stat, Raed Arafat și împreună au detaliat măsurile luate inclusiv în starea de urgență. Au fost dezbateri aprinse mai ales pe numărul paturilor libere de la ATI.

Senatorul Nicolae Moga i-a întrebat astăzi pe cei doi dacă sunt pregătite măsuri speciale pentru zona litoralului și Valea Prahovei în condițiile în care numărul îmbolnăvirilor va continua să crească. Mai exact, acesta i-a întrebat dacă se va impune o stare de urgență sau de alertă în aceste zone, însă cei doi nu au dat un răspuns concret la această întrebare.

Surse politice spun însă că nu a fost luată în discuție o variantă pentru reintroducerea unei stări de urgență, însă sunt pregătite măsuri speciale pentru zonele în care vor apărea focare.

Sunt 840 de paturi ATI în spitalele COVID

Cei doi au dat și explicații privind numărul paturilor ATI din spitalele suport COVID.

”Spitalele care au suport COVID și sunt pe ATI. Acestea ca număr în țară sunt 840, ele sunt ocupate în jur de 290 plus-minus, dar la nivel național sunt 3297. Pentru că în aceste paturi ATI vine și unul care are un accident, vine și cineva care are un AVC sau un preinfarct, deci spitalele funcționează și pentru alte boli, nu doar pentru COVID. Și lumea a confundat faptul că ATI-ul național nu mai are loc pentru că se raportau la locurile de pe COVID”, a declarat Marcel Vela.

”În starea de urgență într-adevăr am avut un număr mai mare pentru că nu știam la ce să ne așteptăm pentru că activitatea electivă era redusă și mai mulți medici erau detașați. Aceste paturi există. Dacă situația se agravează putem din nou să creștem cifra. Dar pentru asta se analizează situația și se vede unde trebuie duși medici de la un spital la altul”, a adaugat și Raed Arafat.