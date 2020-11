Cum a "spălat" stareța unei mănăstiri din România aproape 1.000.000 de lei printr-un cont al așezământului

Condamnarea a venit după mai bine de 7 ani de dezbateri într-un proces în care Maica Mina este judecată pentru constituire de grup criminal organizat şi spălare de bani în formă continuată. Dosarul a fost înaintat instanţei de procurorii DIICOT în 2013

Anchetatorii susţin că mănăstirea orădeană a fost implicată într-o afacere ilicită de reprezentanţii unei firme de farmaceutice pentru a-i putea recompensa pe medicii care îşi dirijau pacienţii la farmaciile societăţii ori la cele partenere, potrivit Adevărul.

Anchetatorii au identificat şi "legătura" între firmă şi mănăstirea din Oradea: patronul unor farmacii orădene Acesta ar fi cooptat-o pe stareţă în afacere şi s-ar fi ocupat împreună cu ea de transferul banilor. În total, în perioada octombrie 2010 - ianuarie 2013, procurorii au descoperit 19 contracte încheiate între firmă şi Mănăstirea Sfintei Cruci pentru "sprijinirea lucrărilor de construcţii şi consolidarea mănăstirii", în sumă totală de 914.000 lei.

Din aceştia, 781.895 lei s-au întors la societatea respectivă, adică aproximativ 86%, iar restul de 132.000 lei i-ar fi rămas stareţei, care i-ar fi cheltuit, între altele, pentru mâncare, vin de împărtăşanie, dar şi pe o excursie în Grecia.

Reprezentanţii companiei virau bani în contul mănăstirii, sub forma unor sponsorizări, de unde, apoi, erau transferaţi în conturile unor salariaţi de încredere ai firmei, sub diverse pretexte: achiziţie de tablă, cherestea, răsaduri, ceară, muguri de pin, răşină, lemn pentru iconostas etc. La rândul lor, angajaţii firmei ridicau banii şi îi returnau firmei, închizând astfel circuitul.

"Pedeapsa este injustă", a spus avocatul stareţei, care susţine că Mina Bădilă "nu a avut nicio participare. E nevinovată". Acesta a şi atacat hotărârea judecătorească cu apel care se va judeca la Curtea de Apel Târgu Mureş.