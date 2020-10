Statistici care te vor convinge sa semnezi cu o agentie de video marketing!

Cu alte cuvinte, ROI-ul (return on investment), adica profitul obtinut din vanzari in urma investitiei intr-un anumit canal de promovare, trebuie sa fie cat mai mare. Iar la acest capitol se inscrie, cu siguranta, colaborarea cu o agentie de video marketing.

Asa cum ii spune si numele, aceasta va realiza productii video cu potential viral, fie ca vorbim despre reclame, prezentari de produs ori companii (corporate) sau chiar videoclipuri muzicale. O agentie video marketing te va ajuta sa cresti brand awareness-ul business-ului tau, numarul de clienti si implicit vanzarile si profitul.

Insa de ce tocmai continut video? Pentru ca acesta este intr-o crestere fulminanta in ultimii ani, garantandu-ti unul dintre cele mai mari ROI-uri, indiferent de domeniul business-ului tau. Iata, in continuare, cateva statistici relevante in acest sens:

Clipurile video adaugate pe site pot asigura o crestere de 80% a ratei de conversie;

E-mail-urile care contin clipuri video asigura o rata de click (CTR, click-through rate) cu 96% mai mare decat celelalte;

83% dintre cei care colaboreaza cu o agentie de video marketing considera ca obtin un ROI bun, in timp ce 82% considera ca aceasta este o parte esentiala a strategiei lor;

55% dintre business-urile mici si mijlocii au colaborat cu o agentie de video marketing in ultimul an.

Daca datele enumerate mai sus te-au convins, este momentul sa iti prezentam una dintre cele mai noi agentii de video marketing din Romania. Este vorba despre Videomaniax.ro, care beneficiaza de experienta de peste 15 ani in online a fondatorului sau, Ovidiu Joita, CEO iAgency.ro si creatorul primei scoli de SEO (Search Engine Optimization) din tara, Jedi SEO School.

"Suntem o agentie de video marketing cu tenta vesela si virala si suntem de parere ca orice mesaj pe care cauti sa il transmiti este mai de impact atunci cand reuseste sa iti smuceasca un zambet, sa te faca sa razi sau sa iti trezeasca o emotie", se arata pe site-ul oficial.

Pentru ca rezultatul sa fie, insa, unul cu adevarat de succes, este nevoie de o colaborare foarte stransa intre tine, in calitate de owner al business-ului, si profesionistii in video marketing. Astfel, impreuna veti stabili obiectivele principale, veti identifica publicul tinta si veti evalua piata si competitia.

Apoi, dupa ce specialistii isi fac treaba si tu iti dai OK-ul si incepi sa promovezi clipul video pe toate canalele (YouTube, site, social media, e-mail), urmeaza o noua etapa esentiala: evaluarea.

Vei lua in calcul numarul de vizualizari, engagement-ul, rata de conversie, share-urile pe social media, feedback-ul si costul total de productie si, cu siguranta, vei ajunge la concluzia ca a meritat investitia.

"Suntem o echipa de nebuni... nebuni dupa videografie, dupa scenarii, dupa marketing, dar si ai naibii de buni in ceea ce facem", se arata pe site-ul Videomaniax. Si te putem asigura ca acesta este mai mult decat un slogan!