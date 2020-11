Stelian Dolha, prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud: ''Intrarea în carantină este iminentă!"

Bistriţa este următorul mare oraş care se pregăteşte de carantină. Rata de îmbolnăvire cu COVID-19 este de 6, 69 la mia de locuitori.

Stelian Dolha, prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud, a vorbit în exclusivitate la Antena 3 despre măsurile care se vor lua pentru carantinare.

De alfel, prefectul a spus că nu este infectat cu COVID-19 şi că va sta 14 zile în carantină, deoarece soţia sa care este medic a fost infectată.

Stelian Dolha: ''Intrarea în carantină a municipiului Bistriţa este iminentă''

''După şedinţa de Comitet Judeţean pentru pentru Situaţi de Urgenţă pe care am condus-o online, vobeam că intrarea în carantină a municipiului Bistriţa este iminentă, numai că, trebuie să facem câteva pregătiri necesare pentru măsurile care se impun. Primele lucruri pe care ar trebui să le facem sunt nişte recomandări pe care domnul ministru Tătaru le-a făcut şi la Sibiu şi cred că sunt binevenite. Adică o reevaluare în ceea ce priveşte focarele şi modul de transmitere a virusului, asta da, trebuie să o facem în primul rând.

Trebuie să facem o reevaluarea transportului în comun, mai ales în orele de vârf

Doi, o recomandare privind reevaluarea transportului în comun, mai ales în orele de vârf şi asta deja am făcut şi către transportatorii din municipiul Bistriţa şi către marii angajatori ca să schimbe programul de lucru şi să îl pună la ore diferie la intrarea şi ieşirea din schimburi.

Am făcut o recomandare legat de închiderea târgurilor şi a pieţelor

Şi trei, o recomandare care am făcut-o către Primăria Municpiului Bistriţa legat de închiderea târgurilor şi oboarelor, dar şi a pieţelor pentru ca acestea să devină mai aerisite. Pe de altă parte, populaţia trebuie să fie conştientizată. Astăzi, prin instituţia prefectului am demarat un program de informare în legătură cu carantina. Am început tipărirea de afişe, pliante şi de mesaje audio.

(...) Pe Spitalul Judeţean de Urgenţă acolo unde trebuie să mărim numărul de paturi pe ATI, am făcut adresă către ministrul Tătaru, către Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi trei instituţii ale prefectului unde există centre universitare pentru detaşarea medicilor rezidenţi de an terminal de ATI.

Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud spune că cel mai probabil săptămâna viitoare va fi impusă carantina

Nu am spus că nu o să impunem carantina. Probabil că săptămâna viitoare o să o facem, numai că trebuie ca lucrurile să fie pregătite şi populaţia conştientizată.

Avem focare deja identificate şi mă refer la echipa de handbal, Gloria Bistriţa, unde avem 20 de cazuri. Dacă scădem un foc deja constatat o să ajungem la 6,4 probabil la mia de locuitori. Asta nu înseamnă că infectare nu e mare. Din contră, e îngrijorătoare şi că intrarea în carantină astăzi, pe numărul pe incidenţa pe care o avem este iminentă. O să avem un dialog şi cu secretarul de stat, Raed Arafat. Este o decizie care trebuie pliată pe Bistriţa atunci când situaţia o impume. E clar că zilele următoare o să fie'', a spus Stelian Dolha, în exclusivitate la Antena 3.