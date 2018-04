Strategie de ultimă oră în familia Elodiei. Discuția cutremurătoare dintre Cristian Cioacă și mama soției sale

foto- captură Antena 3

Dialog halucinant în cel mai controversat dosar de omor din România. Mama Elodiei Ghinescu e urmărită de coșmarul ultimei discuții pe care a avut-o cu cel care i-a omorât fiica.

„M-a sunat atunci, după câteva zile, singura dată când m-a sunat. M-a sunat, dat noi eram, după cum nu prea stăm acasă, avem treburi, eram pe drum și plângea de nici nu înțelegeam. Am oprit mașina ca să pot să înțeleg ce zice și îmi spunea că toată viața a făcut ce a vrut și că acum am ascultat de părinți și uite ce am făcut. Și că o să mă arunc cu mașina într-o prăpastie și nu o s-o mai vezi pe Elodia nici vie, nici moartă, niciodată. Și atunci l-am întrebat: Dar ce i-ai făcut? Bineînțeles că nu zicea nimic”, a spus mama Elodiei.

Avocata mamei Elodiei a povestit un alt moment în care Cioacă și mama soției sale au avut o discuție.

„Au mai vorbit de atunci. Au vorbit și în momentul în care eu am mers cu doamna Ghinescu să punem în executare sentința privind programul de vizitare al copilului. După o zi întreagă de negocieri, Cristian Cioacă a luat-o pe doamna Ghinescu, a început să plângă și i-a spus că poate să ia copilul în acel program de vizitare. Poate că avea remușcări”, a spus avocata mamei Elodiei.