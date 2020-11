Adrian Streinu-Cercel: ''Oxigenul la Matei Balş se ridică undeva la jumătate de milion de lei pe lună!''

Medicul Adrian Streinu-Cercel a vorbit în cadrul emisiunii ''Punctul de întâlnire'' despre costurile tuburilor de oxigen pe care le primesc pacienţii internaţi în Spitalul de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală.

''În cursul zilei de ieri și în cursul zilei de astăzi, am avut tot felul de întâlniri cu colegii și am stabilit câteva lucruri. Primul lucru este să avem mai multe tuburi cu oxigen, pentru că sistemul de livrare a oxigenului la patul pacientului este un sistem care nu a fost calibrat pentru o astfel de pandemie (...) Ele trebuiesc achiziționate și găsite. În astea două zile, la asta am lucrat. De asemenea, în cursul zilei de astăzi, am luat în calcul posibilitatea să scoatem din structura strategică a institutului tărgile acelea de campanie, în aşa fel încât, dacă va fi nevoie, să le putem pune pe holuri că să avem unde să punem pacienţii.

(...) Am luat această măsură, să avem mai multe tuburi cu oxigen şi evident, încărcate cu oxigen, pentru că nu este totul să ai tubul de oxigen, ci trebuie să îl mai şi încarci. Costurile pe care le-am înregistrat sunt nişte costuri fantastice, adică se ridică undeva la jumătate de milion de lei pe lună, oxigenul la Matei Balş.

Radu Tudor: Mă scuzaţi, mi se pare absolut ridicol de mic! 500.000 de lei, probabil, nu ştiu, cred că sunt cafelele de la Casa de Sănătate

''Adică noi vorbim de miliarde de euro în România şi dumneavoastră în pandemie, cel mai important spital, cereţi 500.000 de lei? (...) Asta nu este o situaţie normală, domnule profesor. Este o situaţie de urgenţă. Mi se pare aberant să cereţi dumneavoastră 500.000 de lei. Este ceva de neînchipuit pentru mine. Casa de Sănătate are cinci miliarde de euro pe an. 500.000 de lei, probabil, nu ştiu, cred că sunt cafelele de la Casa de Sănătate. Zic şi eu, nu ştiu!'', a spus Radu Tudor.

Adrian Streinu, despre ce medicamente vor fi cumpărate pentru pacienţii infectaţi cu COVID-19

''O parte din medicaţie este primită gratuit, cum este acel faimos Remdesivir şi care înţeleg că după un anumit interval de timp, ar trebuie să fie şi el achiziţionat pe bani, deocamdată a venit de la Uniunea Europeană, dar şi celelalte medicamente pe care, evident, le achiziţionăm din fonduri propriii. Nu pot să spun că am dus lipsă de finanţare, să nu înţelegeţi greşit, însă am încercat să ne chibzuim în aşa fel încât acei bani să fie utilizaţi exact aşa cum trebuie şi în beneficiul pacientului'', a spus Adrian Streinu-Cercel.