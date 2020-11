Strigătul disperat al unui medic în pandemie: "Simt că nu mai pot!”

Mergem astăzi cu Cetăţeanul C într-o comună din judeţul Bihor, şi aflăm povestea unui medic de 50 de ani, care ajunge să trateze într-o singură tură chiar şi 100 de pacienţi. Urmăriţi un nou episod al campaniei România boală lungă.

Să facem cunoştinţă cu Valentin Pantea, un medic de familie din Bicăcel, judeţul Bihor. Ziua lui începe, ca de fiecare dată, la ora 7 dimineaţa. Până la prânz, are programate consultaţii la domiciliu. Comuna are 7 sate înşirate pe zeci de kilometri. În câteva ore, nu poate ajunge decât la trei-patru bolnavi.

Doctorul are şi o listă lungă cu bolnavii de COVID pe care îi monitorizează prin telefon

"Aşa slăbită tot mă simt, am măturat un pic pe jos, dar nu vă spun că tot am tremurat după ce am măturat”, spune la telefon o pacientă.

Medicul încearcă să o liniştească: "Nu ai voie să faci efort. Nu ai oxigen pentru efort. Nu ai voie să consumi mult oxigen că nu ai oxigen pentru efort. Nu face efort! Poţi să stai la soare pe un scaun să te odihneşti.”

Sunt 7 persoane infectate cu COVID în toată comuna. Le sună pe toate pentru a le verifica starea

În lupta cu pandemia, medicii de familie au devenit extrem de importanţi. Ei trebuie să urmărească evoluţia fiecarui pacient suspect de COVID şi îi vor asista pe cei cu forme uşoare care se tratează de acasă.

E o perioadă extrem de aglomerată pentru medicul nostru. Pe lângă munca de la sat, mai face şi gărzi la un centru de permanenţă. Sunt zile în care simte că ajunge la capătul puterilor.

"Am momente când simt că nu mai pot să fiu apt pentru un consult medical şi atunci zic STOP! Plec de acasă la 8 dimineaţa, ajung acasă înapoi a doua zi la ora 3-4 după-masă. Pot să fie 80 de pacienţi, au fost la un moment dat 100 de pacienţi”, ne povesteşte medicul Valentin Pantea.

La 100 de pacienţi consultaţi pe tură, calitatea actului medical scade până la minimum. Este şi el conştient de asta, dar nu are ce face. Strânge din dinţi şi nu lasă niciun bolnav pe dinafară

"Sunt momente în care îmi dau seama că sunt prea obosit şi nu pot să mă concentrez pe pacient şi atunci îmi e frică să nu greşesc”, ne-a declarat doctorul.



Şi tot aşa, pacient după pacient, toţi îşi pun nădejdea în singurul medic din sat. Ca el sunt mii în toată ţara. Oameni care pe puterile lor şi-au ridicat cabinete în mediul rural. Din păcate, numărul lor este tot mai mic.

Doctorul explică: "Medicii tineri, toţi pleacă în Europa. Preferă Germania, Franţa, Austria, Anglia încă. Şi e de înţeles, pentru că acolo merg să facă medicină într-un sistem care funcţionează cum trebuie.”



Gindrovel Dumitra, vicepreşedintele Societăţii Medicilor de Familie, ne explică fenomenul: "Medicina de familie din mediul rural urmează un proces de deşertificare care sincer în acest moment nu avem parte de o iniţiativă să o limiteze. În următorii 8-10 ani, aproape 40% dintre medicii de familie din România vor avea varsta ade 65 de ani, ceea ce reprezinta o tragedie.

Specialiştii trag un semnal de alarmă. Este nevoie de modificarea legii, astfel încât medicii de la ţară să primească bani mai mulţi, faţă de cei de la oraş

Gindrovel Dumitra, vicepreşedintele Societăţii Medicilor de Familie: "Trebuie să existe o strategie naţională de atragere a medicilor de familie în mediul rural, pe care să o coordoneze ministerul Sănătăţii. Consider că ar trebui ca la nivelul guvernului să fie luat un pachet de măsuri care să determine atractivitatea în mediul rural.”

În ultima lună, i-am întrebat atât pe premierul Ludovic Orban, cât şi pe ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru dacă au un plan pentru a opri exodul medicilor din mediul rural. Prea preocupaţi de politică, au amânat un răspuns concret până după alegeri.