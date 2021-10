Studenta de la ASEM, filmată când făcea dragoste cu iubitul în timpul cursurilor online, a fost exmatriculată

Totul s-ar fi petrecut în urmă cu o săptămână. În timpul lecțiilor online, una dintre studente a uitat că are camera pornită și s-a filmat în timpul unei partide de amor cu concubinul. Scena a fost întreruptă de o profesoară, care a întrebat-o dacă nu ar vrea să închidă camera.

Se pare ca una din colegele fetei a reușit să filmeze scena erotică și a publicat imaginile pe o rețea de socializare. Acestea au devenit virale, motiv pentru care conducerea facultății a intervenit cu o decizie radicală.

"În momentul în care am aflat despre acest lucru, am desfășurat o ședință online cu toți elevii grupei pentru a înțelege ce s-a întâmplat. Elevii erau toți șocați, bulversați de situația creată. Diriginta a sunat-o pe domnișoara (BIP), că să înțeleagă despre ce este vorba. Ea își cerea scuze pentru tot ce s-a întâmplat. Noi am fost șocați. La moment uitasem de toate regulamentele. Să recunoaștem că avem toți plăceri, dar atunci când facem parte dintr-un colectiv ar trebuie să ne ordonăm toate plăcerile și dorințele.", a declarat, pentru jurnaltv.md, Lidia Pleșca, directoarea instituției.

"Am încercat să vedem ce decizie trebuie să luăm. Decizia a fost pentru exmatriculare. Am acceptat acest lucru din simplul fapt că și în regulamentele Ministerului Educației se spune că orice ordin poate fi abrogat în momentul în care omul insistă și decide că va putea continua studiile în această instituției. Respectiv, aceasta este situația până la moment.", a mai precizat directoarea.

"Mama este frustrată că despre întâmplare știe toată lumea și cum va continua fata să locuiască în sat"

Mama studentei filmate a fost revoltată de faptul ca o colega a fetei a îndraznit să filmeze scenele și să le publice pe internet. Potrivit directoarei facultății, aceasta a amenințat că o va acționa în judecată pe colega vinovată, pentru prejudicierea imaginii fiicei sale.

"Problema mamei elevei surprinse în acest video era faptul că colega a îndrăznit să publice aceste imagini, pentru că astfel ia afectat imaginea. Nu am simțit niciun sentiment de mustrare. Nu am să vă spun ce i-a răspuns într-o discuție mama, psihologului.

Totuși, aceasta a declarat că o va acționa în judecată pe studenta care a filmat scena. Din toată discuția am înțeles că mama este frustrată de faptul că despre această întâmplare știe toată lumea și cum va continua fata să locuiască în sat." a povestit directoarea Lidia Pleșca.

În schimb, rectorul Academiei de Studii Economia din Moldova, Grigore Belostecinic, crede că exmatricularea studentelor în acest caz nu este o decizie tocmai potrivită.

"Cred că ar fi bine ca profesorii din toată Republica Moldova ar trebui să facă o mică muncă educativă cu elevii, studenții și copiii care sunt implicați în învățământul online și să le explice cum trebuie să facă ca acest proces să decurgă corect.

În rest nu cred că trebuie să se ajungă la exmatriculări din instituții sau alte măsuri grave în raport cu cei care uneori își permit să facă unele abateri de la procesul de desfășurare a învățământului online.", spune acesta.

