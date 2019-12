Studiu: De câte ori merg românii la medic într-un an

Foto: Pexels

Olandezii sunt pe primul loc în Uniunea Europeană când vine vorba de vizitele la dentist, cu o medie de 2,8 consultaţii pe an, la polul opus fiind ciprioţii, românii şi danezii, fiecare cu mai puţin de 0,5 consultaţii pe an, arată datele publicate joi de Eurostat.



În cazul României, numărul de consultaţii la dentist pe cap de locuitor a rămas neschimbat în 2017, comparativ cu 2016, la 0,4 consultaţii pe an. În rândul statelor membre, doar în Cipru se înregistrează un număr de consultaţii la dentist mai mic decât în România, cu 0,12 consultaţii în anul 2017.



Eurostat subliniază că la nivelul Uniunii Europene numărul mediu de consultaţii la dentist este mai mic decât numărul mediu de consultaţii la un medic acreditat. Pe parcursul anului 2017 ungurii şi slovacii au făcut, în medie, 10,9 vizite pentru consult la un medic acreditat, Ungaria şi Slovacia fiind de altfel singurele state membre în care se înregistrează valori mai mari de 10 vizite pe an.



Românii se situează pe ultimele locuri şi când vine vorba de numărul mediu de consultaţii la un medic acreditat pe parcursul unui an, cu o medie de cinci vizite în anul 2017. În urma românilor se situează doar finlandezii (4,4 vizite pentru consult la un medic acreditat), danezii (4,3 vizite), suedezii (2,8 vizite) şi ciprioţii (2,1 vizite).