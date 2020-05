Cu cât a scăzut traficul rutier și pietonal în marile orașe de la instituirea stării de urgență în România

Studiul a fost realizat de Phoenix Media, liderul național in DOOH ( digital out of home) și specialiști ai D&D Research, companie autohtonă care de peste 20 de ani livrează cercetări de piață science driven – bazate pe știință.

Astfel, datele au fost obținute cu ajutorul a 81 de camere montate pe 44 de panouri publicitare din București și alte orașe ale țării.

Sistemul folosit numără 24 de ore din 24 la nivel de secundă absolut toate mașinile și pietonii care trec prin fata ecranelor, iar numărătoarea se face cu un software care rulează din cameră. Camerele sunt practic mini computere de analiză.

umărarea se face pe segmente perimetrale care indica exact dacă avem în cazul ariei măsurate automobil personal, autobuz sau pieton.

Traficul rutier și pietonal au scăzut cu aproximativ 30% în București

Software-ul permite atât măsurarea numărului cât și a vitezei de deplasare în cazul atât al pietonilor cât și al mașinilor. Camerele nu înregistrează și nu stochează absolut nici un fel de date video sau audio ci doar fac numărare la nivel de secundă.

Datele prezentate în raportul de față sunt raportate ca scăderi față de valorile medii din zilele respective din anul trecut și din luna precedentă.

Spre exemplu, ziua de luni, 16 Martie, este raportată ca scădere față de media zilelor de luni din perioada 1 Februarie – 15 Martie 2020 și din perioada 1 Februarie – 15 Martie 2019.

Această percepută lipsă de trafic este de fapt o scădere de doar 23% (în zilele de muncă), respectiv 41% (în weekend) față de lunile de primăvară.

Tocmai din acest motiv, scăderile mult mai mari din această perioadă întăresc percepția că traficul în oraș a fost aproape inexistent, mai ales în anumite momente și pe anumite artere.

Măsurile care au dus la scăderea traficului rutier și pietonal

Măsurile cu cel mai mare impact în descreșterea traficului în capitală au fost reducerea la maxim 3 a numărului de persoane care puteau călători împreună pe stradă și respectiv interdicțiile suplimentare de circulație pentru seniori.

Potrivit studiului, specificul economiei locale și nivelurile de încredere în autorități, de conformism și responsabilitate socială determinat de mentalități și anumite caracteristici culturale sau de context legat de epidemie (ex. Suceava) au influențat la rândul lor reducerea valorilor de trafic.

Spre exemplu:

- Suceava – 48% în zilele de lucru și 61% în weekend;

- Pitești – 40% în zilele de lucru și 58% în weekend;

- Iași – 30% în zilele de lucru și 61% în weekend.