Subiect și Predicat. Adriana Săftoiu: „Dacă îi scoți din politică, mulți politicieni sunt fără loc de muncă”

Adriana Săftoiu, deputată PNL și fost consilier prezidențial al lui Traian Băsescu, a vorbit la „Subiect și predicat”, de la Antena 3, despre cum îi schimbă politica pe unii oameni și despre ce înseamnă să fii în umbra președintelui.

”Sentimentul pe care îl am eu e că imaginea despre politică este din ce în ce mai proastă cu fiecare generație care trece. (...) Oamenii deja cer mai mult. Vor să îți vadă studiile, background-ul. Și, apoi, când constați că ai politicieni care își iau diploma de BAC la 30 de ani, că faci niște facultăți după 30 și ceva de ani, că îți iei licența în altă parte. (...) Mulți dintre ei, dacă îi scoți din politică, sunt fără loc de muncă”, a spus Adriana Săftoiu, la Antena 3.

Adriana Săftoiu, despre perioada în care a stat în umbra lui Traian Băsescu

„Niciodată nu i-aș fi dat lui Traian Băsescu să citească Levantul. Când l-a întrebat Marius Tucă dacă știe a auzit de Mircea Cărtărescu și a spus în emisiune nu am auzit...Am zis, jale! Știind că are o memorie vizuală bună am adus cărțile, le-am pus pe masă, măcar să rețină titluri. Vreau să spun că el chiar a deschis Levantul atunci. Nu știu, după 10 ani el a declarat că tot Levantul citea. Poate a recitit-o”, a spus Adriana Săftoiu.

”Atunci când faci o gafă și îți repari gafa printr-o minciună. Atunci intri într-un carusel îngrozitor. Există o limită până la care ai dreptul să te prefaci”, a mai spus Adriana Săftoiu.

Adriana Săftoiu i-a povestit Anei Iorga cum a trăit, din perspectiva consilierului prezidențial, episodul suviței lui Traian Băsescu, după întâlnirea cu Tony Blair.

”Șuvița aia zbura și nu aș fi putut să fac decât să îi așez șuvița în timpul declarațiilor, ceea ce evident nu se putea. S-a terminat, s-a uitat la mine, și m-a întrebat cum a fost. Și aveam o privire de genul..contează ce ați mai spus. I-am spus doar că o să avem o problemă”, a spus Adriana Săftoiu.